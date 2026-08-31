Потяги курсуватимуть по-новому: в УЗ готують зміни через постійні тривоги

Україна готує зміни до організації залізничного руху, які мають дозволити зберігати стабільну роботу поїздів під час тривалих повітряних тривог. Про це заявив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

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Питання обговорювалося на оперативній нараді з керівництвом "Укрзалізниці", Київської міської військової адміністрації та військовим командуванням. Головним завданням визначили одночасно безпеку пасажирів та максимально безперебійну роботу залізничного сполучення.

Один із варіантів – забезпечити цілодобову роботу вокзалів. Це має дозволити пасажирам залишатися в безпечних умовах навіть у разі тривалого очікування через загрозу російським атакам.

Окрему увагу планують приділити розосередженню поїздів та пасажирів. Зокрема, влада розглядає можливість не допускати одночасного прибуття складів на сусідні платформи. Такий підхід має зменшити концентрацію людей та знизити потенційні ризики у разі удару.

Ще один напрямок – скорочення часу посадки та висадки пасажирів. При підвищеному рівні загрози процедури контролю можуть бути спрощені, щоб поїзди не затримувалися на станціях довше, ніж необхідно.

Паралельно Україна має намір удосконалювати системи моніторингу повітряних загроз та оперативного реагування. Їхню роботу хочуть координувати з військовими, щоб рішення про рух поїздів приймалися максимально швидко з урахуванням реальної ситуації.

Необхідність змін особливо гостро виявилася останніми днями. Залізниця працює під значним навантаженням і регулярно стикається із затримками та перебоями через російські обстріли.

При цьому залізничний транспорт залишається одним із ключових елементів української логістики: він забезпечує переміщення мільйонів пасажирів, доставку гуманітарних вантажів та роботу критично важливих ланцюжків постачання.

Тому завдання влади полягає не просто в тому, щоб скоротити кількість затримок. Йдеться про створення системи, яка дозволить залізниці продовжувати роботу навіть в умовах тривалих повітряних тривог, не перетворюючи вокзали та поїзди на місця масового скупчення людей.

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