Поезда будут курсировать по-новому: в УЗ готовят изменения из-за постоянных тревог

Украина готовит изменения в организации железнодорожного движения, которые должны позволить сохранять стабильную работу поездов во время продолжительных воздушных тревог. Об этом заявил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник.

Поезд. Фото: из открытых источников

Вопрос обсуждался на оперативном совещании с руководством "Укрзализныци", Киевской городской военной администрации и военным командованием. Главной задачей определили одновременно безопасность пассажиров и максимально бесперебойную работу железнодорожного сообщения.

Один из вариантов – обеспечить круглосуточную работу вокзалов. Это должно позволить пассажирам оставаться в безопасных условиях даже в случае длительного ожидания из-за угрозы российских атак.

Отдельное внимание планируют уделить рассредоточению поездов и пассажиров. В частности, власти рассматривают возможность не допускать одновременного прибытия составов на соседние платформы. Такой подход должен уменьшить концентрацию людей и снизить потенциальные риски в случае удара.

Еще одно направление – сокращение времени посадки и высадки пассажиров. При повышенном уровне угрозы процедуры контроля могут быть упрощены, чтобы поезда не задерживались на станциях дольше необходимого.

Параллельно Украина намерена совершенствовать системы мониторинга воздушных угроз и оперативного реагирования. Их работу хотят координировать с военными, чтобы решения о движении поездов принимались максимально быстро с учетом реальной ситуации.

Необходимость изменений особенно остро проявилась в последние дни. Железная дорога работает под значительной нагрузкой и регулярно сталкивается с задержками и перебоями из-за российских обстрелов.

При этом железнодорожный транспорт остается одним из ключевых элементов украинской логистики: он обеспечивает перемещение миллионов пассажиров, доставку гуманитарных грузов и работу критически важных цепочек снабжения.

Поэтому задача властей заключается не просто в том, чтобы сократить количество задержек. Речь идет о создании системы, которая позволит железной дороге продолжать работу даже в условиях длительных воздушных тревог, не превращая вокзалы и поезда в места массового скопления людей.

Читайте также на портале "Комментарии" — США бьют тревогу: Госдеп обновил предупреждение для поездок в Украину.



