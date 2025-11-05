Потепління у відносинах Вашингтона та Пекіна: яке рішення раптово ухвалили у Сі

Китай оголосив про зупинення дії додаткових 24% мит на американські товари терміном на один рік. При цьому базове 10% тарифне обмеження залишиться чинним. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації інформаційного агентства Reuters.

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Рішення про зупинення мит ухвалене після зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом, що відбулася минулого тижня.

Як повідомила тарифна комісія Державної ради Китаю, тимчасове скасування додаткових зборів почне діяти з 10 листопада.

Такий крок сприймається як спроба стабілізувати торговельні відносини між двома найбільшими економіками світу після кількох років тарифного протистояння.

Водночас Пекін повідомив про відміну частини мит на американські сільськогосподарські товари – до 15%.

Цей крок особливо важливий для внутрішнього продовольчого ринку Китаю, оскільки США залишаються одним із найбільших постачальників сої, кукурудзи та м'яса.

Експерти зазначають, що пом'якшення тарифної політики може стати сигналом до поступового відновлення торгового діалогу та зниження напруженості у відносинах двох країн.

Переговори між Пекіном та Вашингтоном відбуваються на тлі прагнення обох сторін зберегти економічний баланс та забезпечити доступ до ключових категорій товарів.

Призупинення частини тарифів розглядається як компромісне рішення, яке дозволить країнам повернутися до конструктивних переговорів та уникнути подальшої ескалації торговельного конфлікту.

