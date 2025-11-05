Китай объявил о приостановке действия дополнительных 24% пошлин на американские товары сроком на один год. При этом базовое 10% тарифное ограничение останется в силе. Как передает портал "Комментарии", об этом говориться в публикации информационного агентства Reuters.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Решение о приостановке пошлин принято после встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, состоявшейся на прошлой неделе.

Как сообщила тарифная комиссия Государственного совета Китая, временная отмена дополнительных сборов начнет действовать с 10 ноября.

Такой шаг рассматривается как попытка стабилизировать торговые отношения между двумя крупнейшими экономиками мира после нескольких лет тарифного противостояния.

Одновременно Пекин сообщил об отмене части пошлин на американские сельскохозяйственные товары – до 15%.

Этот шаг особенно важен для внутреннего продовольственного рынка Китая, поскольку США остаются одним из крупнейших поставщиков сои, кукурузы и мяса.

Эксперты отмечают, что смягчение тарифной политики может стать сигналом к постепенному восстановлению торгового диалога и снижению напряженности в отношениях двух стран.

Переговоры между Пекином и Вашингтоном проходят на фоне стремления обеих сторон сохранить экономический баланс и обеспечить доступ к ключевым категориям товаров.

Приостановка части тарифов рассматривается как компромиссное решение, которое позволит странам вернуться к конструктивным переговорам и избежать дальнейшей эскалации торгового конфликта.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия в последнее время превращается в ресурсную базу Китая, при этом местные общины все чаще остаются в стороне от обещанных выгод. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки (СВР).



