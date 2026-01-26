Синоптик Наталка Діденко підтвердила свій прогноз щодо зміни погоди: "Я вже кілька днів пишу й кажу про прийдешнє потепління. Яке вже поступово заходить в Україну і найближчими днями посилиться". За її словами, попри скепсис деяких користувачів, температурні показники почнуть зростати вже у вівторок.

Потепління буде коротким: стало відомо, коли в Україну повернуться сильні морози

Прогноз на 27 січня:

Захід: найтепліша погода, вдень +1...+6 градусів.

Південь: +1...+3 градуси (на Запоріжжі -2...-5, у Криму +3...+6).

Північ: Житомирщина та Київщина — близько нуля; Чернігівщина та Сумщина — -3...-6 градусів.

Центр: від 0 до 5 градусів морозу.

Схід: найхолодніше, -5...-9 градусів.

Синоптик попередила, що повсюди, крім заходу, очікується сильний південно-східний вітер. "Скрізь завтра хмарно, часом мокрий сніг чи дощ, на сході — без істотних опадів", — зазначила вона. У Києві 27 січня очікується мокрий сніг або льодяний дощ та ймовірна ожеледь при температурі -1...-4 градуси.

Пік потепління припаде на середину тижня: "28–29 січня повсюди в Україні у денні години переважатиме плюсова температура повітря!".

Однак відлига не буде тривалою. "Із 30-го січня розпочнеться зниження температури повітря до помірних та подекуди сильних морозів", — попередила Діденко. За попередніми даними, чергове похолодання триватиме орієнтовно до 4 лютого.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Володимир Зеленський повідомив про те, що більш ніж 1200 багатоквартирних будинків у столиці досі залишаються без опалення. Особливо гостро проблема стосується Дарниці та інших районів на лівому березі. "Поки що всі строки, про які говорилося, не можна вважати задовільними – треба діяти швидше", – наголосив Глава держави.