Синоптик Наталья Диденко подтвердила свой прогноз по изменению погоды: "Я уже несколько дней пишу и говорю о грядущем потеплении. Которое уже постепенно заходит в Украину и в ближайшие дни усилится". По ее словам, вопреки скепсису некоторых пользователей, температурные показатели начнут расти уже во вторник.

Потепление будет коротким: стало известно, когда в Украину вернутся сильные морозы

Прогноз на 27 января:

Запад: самая теплая погода, днем +1...+6 градусов.

Юг: +1...+3 градуса (на Запорожье -2...-5, в Крыму +3...+6).

Север: Житомирщина и Киевщина – около нуля; Черниговщина и Сумщина -3...-6 градусов.

Центр: от 0 до -5 градусов мороза.

Восток: холоднее всего, -5...-9 градусов.

Синоптик предупредила, что повсюду кроме запада ожидается сильный юго-восточный ветер. "Везде завтра облачно, временами мокрый снег или дождь, на востоке — без существенных осадков", — отметила она. В Киеве 27 января ожидается мокрый снег или ледяной дождь и вероятный гололед при температуре -1...-4 градуса.

Пик потепления придется на середину недели: "28–29 января повсюду в Украине в дневные часы будет преобладать плюсовая температура!".

Однако оттепель не будет продолжительной. "С 30 января начнется снижение температуры воздуха до умеренных и местами сильных морозов", — предупредила Диденко. По предварительным данным, очередное похолодание продлится ориентировочно до 4 февраля.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Владимир Зеленский сообщил о том, что более 1200 многоквартирных домов в столице до сих пор остаются без отопления. Особо остро проблема касается Дарницы и других районов на левом берегу. "Пока все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными – нужно действовать быстрее", – подчеркнул Глава государства.