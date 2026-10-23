Посилки з-за кордону більше не будуть колишніми: Зеленський підписав нові податкові закони

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, що змінюють правила оподаткування міжнародних посилок та доходів користувачів цифрових платформ. Інформація про підписані документи №15111-д, №16051-1 та №15460 опублікована на сайті Верховної Ради.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Одним із ключових нововведень є скасування податкової пільги для міжнародних відправлень вартістю до 150 євро. Зміни стосуватимуться товарів, які українці замовляють на закордонних майданчиках та отримують через доставку. Нараховувати та сплачувати ПДВ на онлайн-покупки цієї категорії будуть електронні платформи. При цьому некомерційні міжнародні посилки вартістю 45 євро збережуть звільнення від ПДВ.

За оцінками авторів ініціативи, оподаткування міжнародних онлайн-покупок може приносити державному бюджету близько 10 млрд. гривень щорічно. Передбачається, що ці кошти спрямовуватимуть до спеціального фонду держбюджету для фінансування потреб Збройних сил України.

Другий напрямок реформи стосується доходів, які отримують через цифрові послуги. Онлайн-платформи мають передавати податковим органам інформацію про заробітки користувачів. Нові правила охоплять різноманітні види діяльності, включаючи продаж товарів та надання послуг через електронні майданчики. Система обміну даними має відповідати європейським підходам до податкової звітності.

Підписані закони мають значення не тільки для покупців та онлайн-продавців. Їхнє прийняття входить до структурних умов нової програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду. Крім того, виконання цих вимог пов'язане із отриманням Україною першого траншу допомоги ЄС у рамках Ukraine Support Loan.

Таким чином, зміни одночасно торкаються повсякденних покупок українців, роботи цифрових платформ та виконання фінансових зобов'язань країни перед міжнародними партнерами.

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