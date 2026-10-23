Посылки из-за рубежа больше не будут прежними: Зеленский подписал новые налоговые законы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые меняют правила налогообложения международных посылок и доходов пользователей цифровых платформ. Информация о подписанных документах №15111-д, №16051-1 и №15460 опубликована на сайте Верховной Рады.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Одно из ключевых нововведений – отмена налоговой льготы для международных отправлений стоимостью до 150 евро. Изменения коснутся товаров, которые украинцы заказывают на зарубежных площадках и получают через доставку. Начислять и уплачивать НДС на онлайн-покупки этой категории будут электронные платформы. При этом некоммерческие международные посылки стоимостью до 45 евро сохранят освобождение от НДС.

По оценкам авторов инициативы, налогообложение международных онлайн-покупок может приносить государственному бюджету около 10 млрд гривен ежегодно. Предполагается, что эти средства будут направлять в специальный фонд госбюджета для финансирования нужд Вооруженных сил Украины.

Второе направление реформы касается доходов, получаемых через цифровые сервисы. Онлайн-платформы должны будут передавать налоговым органам информацию о заработках пользователей. Новые правила охватят различные виды деятельности, включая продажу товаров и предоставление услуг через электронные площадки. Система обмена данными должна соответствовать европейским подходам к налоговой отчетности.

Подписанные законы имеют значение не только для покупателей и онлайн-продавцов. Их принятие входит в число структурных условий новой программы расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда. Кроме того, выполнение этих требований связано с получением Украиной первого транша помощи ЕС в рамках Ukraine Support Loan.

Таким образом, изменения одновременно затрагивают повседневные покупки украинцев, работу цифровых платформ и выполнение финансовых обязательств страны перед международными партнерами.

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