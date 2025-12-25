Попри війну й кризу: Україна покращила позиції у ще одному світовому рейтингу

Україна посіла 39-те місце у світі за рівнем економічних можливостей для жінок, піднявшись на одну сходинку вгору порівняно з минулим роком. Про це свідчать дані Global Gender Gap Report 2025, оприлюдненого Всесвітнім економічним форумом.

Україна покращила позиції у рейтингу можливостей для жінок. Фото: з відкритих джерел

Індекс економічної участі та можливостей оцінює рівність жінок і чоловіків на ринку праці, доступ до керівних посад, а також співвідношення доходів. У 2025 році Україна закрила 74,4% гендерного розриву в цій сфері, зрівнявшись за показником із Великою Британією та випередивши низку інших країн.

Лідерами рейтингу стали Ботсвана, Ліберія та Есватіні, де рівень економічної рівності для жінок перевищує 85%. Водночас у нижній частині списку опинилися Іран, Пакистан і Судан, де закрито менш ніж третину гендерного розриву.

Аналітики зазначають, що для України позитивна динаміка є особливо показовою з огляду на повномасштабну війну, економічні втрати та міграцію мільйонів громадян. Попри ці виклики, жінки продовжують активно інтегруватися в ринок праці, займати керівні посади та відігравати ключову роль в економічній стійкості країни.

Разом із тим експерти наголошують: потенціал для подальшого зростання залишається значним. Розрив у доходах, обмежений доступ до топменеджменту та навантаження, пов’язані з неоплачуваною працею, досі стримують повну реалізацію економічних прав жінок в Україні.

Читайте також на порталі "Коментарі" - світові технологічні та fashion-лідери — Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla, Coca-Cola, Louis Vuitton, Nike — давно стали не просто компаніями, а культурними символами, що формують тренди й задають темп глобальним інноваціям. Видання ABiznes дослідило їхню ринкову капіталізацію, цінність брендів і пояснило, чому навіть рекордні прибутки не гарантують статусу найдорожчої компанії.