Попри війну й кризу: Україна покращила позиції у ще одному світовому рейтингу
Попри війну й кризу: Україна покращила позиції у ще одному світовому рейтингу

Україна посіла 39-те місце у глобальному рейтингу економічних можливостей для жінок за версією Global Gender Gap Report 2025

25 грудня 2025, 16:10
Автор:
Кравцев Сергей

Україна посіла 39-те місце у світі за рівнем економічних можливостей для жінок, піднявшись на одну сходинку вгору порівняно з минулим роком. Про це свідчать дані Global Gender Gap Report 2025, оприлюдненого Всесвітнім економічним форумом.

Попри війну й кризу: Україна покращила позиції у ще одному світовому рейтингу

Україна покращила позиції у рейтингу можливостей для жінок. Фото: з відкритих джерел

Індекс економічної участі та можливостей оцінює рівність жінок і чоловіків на ринку праці, доступ до керівних посад, а також співвідношення доходів. У 2025 році Україна закрила 74,4% гендерного розриву в цій сфері, зрівнявшись за показником із Великою Британією та випередивши низку інших країн.

Лідерами рейтингу стали Ботсвана, Ліберія та Есватіні, де рівень економічної рівності для жінок перевищує 85%. Водночас у нижній частині списку опинилися Іран, Пакистан і Судан, де закрито менш ніж третину гендерного розриву.

Аналітики зазначають, що для України позитивна динаміка є особливо показовою з огляду на повномасштабну війну, економічні втрати та міграцію мільйонів громадян. Попри ці виклики, жінки продовжують активно інтегруватися в ринок праці, займати керівні посади та відігравати ключову роль в економічній стійкості країни.

Разом із тим експерти наголошують: потенціал для подальшого зростання залишається значним. Розрив у доходах, обмежений доступ до топменеджменту та навантаження, пов’язані з неоплачуваною працею, досі стримують повну реалізацію економічних прав жінок в Україні.

Попри війну й кризу: Україна покращила позиції у ще одному світовому рейтингу - фото 2



