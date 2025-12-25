Несмотря на войну и кризис: Украина улучшила позиции в еще одном мировом рейтинге

Украина заняла 39 место в мире по уровню экономических возможностей для женщин, поднявшись на одну ступеньку вверх по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные Global Gender Gap Report 2025, обнародованного Всемирным экономическим форумом.

Украина улучшила позиции в рейтинге возможностей для женщин. Фото: из открытых источников

Индекс экономического участия и возможностей оценивает равенство женщин и мужчин на рынке труда, доступ к руководящим должностям, а также соотношение доходов. В 2025 году Украина закрыла 74,4% гендерного разрыва в этой сфере, сравнившись по показателю с Великобританией и опередив ряд других стран.

Лидерами рейтинга стали Ботсвана, Либерия и Эсватина, где уровень экономического равенства для женщин превышает 85%. В то же время в нижней части списка оказались Иран, Пакистан и Судан, где закрыта менее трети гендерного разрыва.

Аналитики отмечают, что для Украины позитивная динамика особенно показательна, учитывая полномасштабную войну, экономические потери и миграцию миллионов граждан. Несмотря на эти вызовы, женщины продолжают активно интегрироваться в рынок труда, занимать руководящие должности и играть ключевую роль в экономической устойчивости страны.

Вместе с тем эксперты отмечают, что потенциал для дальнейшего роста остается значительным. Разрыв в доходах, ограниченный доступ к топменеджменту и нагрузке, связанные с неоплачиваемым трудом, все еще сдерживают полную реализацию экономических прав женщин в Украине.

