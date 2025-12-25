logo

BTC/USD

87666

ETH/USD

2932.48

USD/UAH

41.93

EUR/UAH

49.43

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Несмотря на войну и кризис: Украина улучшила позиции в еще одном мировом рейтинге
commentss НОВОСТИ Все новости

Несмотря на войну и кризис: Украина улучшила позиции в еще одном мировом рейтинге

Украина заняла 39 место в глобальном рейтинге экономических возможностей для женщин по версии Global Gender Gap Report 2025

25 декабря 2025, 16:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина заняла 39 место в мире по уровню экономических возможностей для женщин, поднявшись на одну ступеньку вверх по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные Global Gender Gap Report 2025, обнародованного Всемирным экономическим форумом.

Несмотря на войну и кризис: Украина улучшила позиции в еще одном мировом рейтинге

Украина улучшила позиции в рейтинге возможностей для женщин. Фото: из открытых источников

Индекс экономического участия и возможностей оценивает равенство женщин и мужчин на рынке труда, доступ к руководящим должностям, а также соотношение доходов. В 2025 году Украина закрыла 74,4% гендерного разрыва в этой сфере, сравнившись по показателю с Великобританией и опередив ряд других стран.

Лидерами рейтинга стали Ботсвана, Либерия и Эсватина, где уровень экономического равенства для женщин превышает 85%. В то же время в нижней части списка оказались Иран, Пакистан и Судан, где закрыта менее трети гендерного разрыва.

Аналитики отмечают, что для Украины позитивная динамика особенно показательна, учитывая полномасштабную войну, экономические потери и миграцию миллионов граждан. Несмотря на эти вызовы, женщины продолжают активно интегрироваться в рынок труда, занимать руководящие должности и играть ключевую роль в экономической устойчивости страны.

Вместе с тем эксперты отмечают, что потенциал для дальнейшего роста остается значительным. Разрыв в доходах, ограниченный доступ к топменеджменту и нагрузке, связанные с неоплачиваемым трудом, все еще сдерживают полную реализацию экономических прав женщин в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" – мировые технологические и fashion-лидеры – Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla, Coca-Cola, Louis Vuitton, Nike – давно стали не просто компаниями, а культурными символами, формирующими тренды и задающими темп глобальным инновациям. Издание ABiznes исследовало их рыночную капитализацию, ценность брендов и объяснило, почему даже рекордные прибыли не гарантируют статуса самой дорогой компании.

Несмотря на войну и кризис: Украина улучшила позиции в еще одном мировом рейтинге - фото 2




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости