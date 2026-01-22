Попри прогнози: Китай пішов на безпрецедентний крок, щоб врятувати Росію

Китай суттєво наростив закупівлі російського зрідженого природного газу (СПГ) наприкінці минулого року, продемонструвавши попит, який помітно перевершив очікування ринку. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на офіційні дані китайської митниці.

Закупівлі російського газу. Фото: з відкритих джерел

Згідно з опублікованою статистикою, у грудні імпорт російського СПГ до Китаю досяг рекордних 1,9 млн тонн. Цей показник більш ніж удвічі перевищує оцінку 850 тис. тонн, розраховану на основі даних відстеження суден, які Bloomberg використовує для аналізу світових поставок. Аналогічна ситуація спостерігалася і в листопаді: митні дані виявилися приблизно на 90% вищими за судноплавні оцінки.

Така розбіжність свідчить про те, що фактичний попит Китаю в останні два місяці був значно вищим, ніж передбачалося ринком після майже року зниження імпорту. Експерти зазначають, що така помітна різниця між офіційною статистикою та даними моніторингу може бути пов'язана з активним використанням Росією так званого "тіньового флоту". Йдеться про танкери, які маскують своє місцезнаходження та перевозять газ, що підпадає під санкційні обмеження.

Останні десять років відстеження руху окремих судів стало ключовим інструментом оцінки глобальних потоків ЗПГ. Хоча розбіжності з митною статистикою зустрічаються нерідко, такі масштабні прогалини, як у разі постачання з Росії до Китаю, вважаються рідкісними.

Аналітики також не виключають, що дані вказують на зростання постачань вантажів, що знаходяться під санкціями США, які можуть свідомо спотворювати інформацію про маршрути. Загалом за минулий рік Китай імпортував 9,8 млн. тонн російського СПГ – це історичний максимум. При цьому загальний імпорт газу до країни скоротився на 11% через слабкий попит, зростання запасів та збільшення постачання трубопроводами.

