Вопреки прогнозам: Китай пошел на беспрецедентный шаг, чтобы спасти Россию

Китай существенно нарастил закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) в конце прошлого года, продемонстрировав спрос, который заметно превзошёл ожидания рынка. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальные данные китайской таможни.

Закупки российского природного газа. Фото: из открытых источников

Согласно опубликованной статистике, в декабре импорт российского СПГ в Китай достиг рекордных 1,9 млн тонн. Этот показатель более чем вдвое превышает оценку в 850 тыс. тонн, рассчитанную на основе данных отслеживания судов, которые Bloomberg использует для анализа мировых поставок. Аналогичная ситуация наблюдалась и в ноябре: таможенные данные оказались примерно на 90% выше судоходных оценок.

Такое расхождение свидетельствует о том, что фактический спрос Китая в последние два месяца был значительно выше, чем предполагалось рынком после почти года снижения импорта. Эксперты отмечают, что столь заметная разница между официальной статистикой и данными мониторинга может быть связана с активным использованием Россией так называемого "теневого флота". Речь идёт о танкерах, которые маскируют своё местонахождение и перевозят газ, подпадающий под санкционные ограничения.

За последние десять лет отслеживание движения отдельных судов стало ключевым инструментом оценки глобальных потоков СПГ. Хотя расхождения с таможенной статистикой встречаются нередко, столь масштабные пробелы, как в случае поставок из России в Китай, считаются редкими.

Аналитики также не исключают, что данные указывают на рост поставок грузов, находящихся под санкциями США, которые могут намеренно искажать информацию о маршрутах. В целом за прошлый год Китай импортировал 9,8 млн тонн российского СПГ – это исторический максимум. При этом общий импорт газа в страну сократился на 11% из-за слабого спроса, роста запасов и увеличения поставок по трубопроводам.

