Попри обіцянки: Кабмін прийняв вкрай непопулярне рішення щодо вартості газу

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про підвищення тарифів на природний газ, який використовується непобутовими споживачами — зокрема, підприємствами, що виробляють електроенергію. Відповідна постанова №1306 була оприлюднена 10 жовтня.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з новими тарифами, ціна газу для теплоелектроцентралей, які одночасно виробляють тепло і електроенергію, збільшується з 18 000 до 21 000 грн за тисячу кубометрів.

Для підприємств, що генерують лише електроенергію — таких як ТЕС і ТЕЦ — тариф зросте з 14 000 до 16 000 грн за тисячу кубометрів. Така ж вартість встановлюється для власників газотурбінних і газопоршневих установок, які не виробляють тепло.

У разі комбінованого виробництва — тобто одночасної генерації теплової та електричної енергії — вартість газу також зросте до 21 000 грн за тисячу кубів.

Водночас як наголошують у НАК "Нафтогаз України", тарифи для населення залишаються незмінними — 7240 грн за тисячу кубометрів. Тобто побутові споживачі не відчують змін у цінах на газ.

Підвищення тарифів для генерації електроенергії вплине на її собівартість, однак це не означає автоматичного зростання цін для кінцевих користувачів.

Раніше, 7 жовтня, президент Володимир Зеленський заявив, що ціни на газ для населення в Україні залишаться фіксованими. Проте через масштабні обстріли російською армією об’єктів газовидобувної інфраструктури, держава змушена нарощувати імпорт.

Портал "Коментарі" вже писав, що після рішення адміністрації Дональда Трампа підняти тарифи на індійські товари до 50%, місцеві експортери, зокрема в текстильній галузі, змушені шукати нові ринки збуту. Найперспективнішим напрямком для них стала Європа, де наразі активно просувається ідея укладення угоди про вільну торгівлю між Індією та ЄС.