logo

BTC/USD

111312

ETH/USD

3990.3

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Несмотря на обещания: Кабмин принял крайне непопулярное решение по стоимости газа
commentss НОВОСТИ Все новости

Несмотря на обещания: Кабмин принял крайне непопулярное решение по стоимости газа

Цена на газ от НАК "Нефтегаз Украины" для отопления жилых домов не меняется.

14 октября 2025, 12:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Кабинет Министров принял решение о повышении тарифов на природный газ, используемый небытовыми потребителями — в частности предприятиями, производящими электроэнергию. Соответствующее постановление №1306 было обнародовано 10 октября.

Несмотря на обещания: Кабмин принял крайне непопулярное решение по стоимости газа

Фото: из открытых источников

Согласно новым тарифам, цена газа для теплоэлектроцентралей, одновременно производящих тепло и электроэнергию, увеличивается с 18 000 до 21 000 грн за тысячу кубометров.

Для предприятий, генерирующих только электроэнергию, таких как ТЭС и ТЭЦ, тариф вырастет с 14 000 до 16 000 грн за тысячу кубометров. Такая же стоимость устанавливается для владельцев газотурбинных и газопоршневых установок, не производящих тепло.

При комбинированном производстве — то есть одновременной генерации тепловой и электрической энергии — стоимость газа также возрастет до 21 000 грн за тысячу кубов.

В то же время, как отмечают в НАК "Нафтогаз Украины", тарифы для населения остаются неизменными — 7240 грн за тысячу кубометров. То есть бытовые потребители не ощутят изменений в ценах на газ.

Повышение тарифов для генерации электроэнергии повлияет на ее себестоимость, однако это не означает автоматического роста цен для пользователей.

Ранее, 7 октября президент Владимир Зеленский заявил, что цены на газ для населения в Украине останутся фиксированными. Однако из-за масштабных обстрелов российской армией объектов газодобывающей инфраструктуры государство вынуждено наращивать импорт.

Портал "Комментарии" уже писал, что после решения администрации Дональда Трампа поднять тарифы на индийские товары до 50%, местные экспортеры, в частности в текстильной отрасли, вынуждены искать новые рынки сбыта. Самым перспективным направлением для них стала Европа, где активно продвигается идея заключения соглашения о свободной торговле между Индией и ЕС.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости