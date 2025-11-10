logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Померла найстарша мати України — Валентина Підвербна
commentss НОВИНИ Всі новини

Померла найстарша мати України — Валентина Підвербна

У Чернігові на 81-му році життя померла Валентина Підвербна — жінка, яка у 2011 році народила дитину у віці 65 років після процедури штучного запліднення. Про її смерть повідомила місцева волонтерка. Останні роки Підвербна проживала у Чернігові, мала проблеми зі здоров’ям. Її донька Анна-Марія нині перебуває під опікою соціальних служб.

10 листопада 2025, 09:33
Про смерть Валентини Підвербної повідомила чернігівська волонтерка Оксана Тунік-Фриз, яка знала її особисто та допомагала родині. Жінка померла на 81-му році життя. Вона мешкала у Чернігові, останнім часом мала проблеми зі здоров’ям.

Померла найстарша мати України — Валентина Підвербна

Померла Валентина Підвербна — найстарша мати України, яка народила у 65 років

Валентина Підвербна стала відомою в Україні у 2011 році, коли народила доньку Анну-Марію у віці 65 років. Пологи відбулися у Києві після процедури штучного запліднення. Тоді її випадок потрапив у національні новини, а сама жінка отримала статус найстаршої матері в Україні.

Після народження дитини Підвербна виховувала доньку самостійно. Чоловіка у родині не було, про батька дитини вона не повідомляла. Жила скромно, отримувала пенсію та допомогу від соціальних служб. Зі слів знайомих, останні роки життя мала слабке здоров’я та обмежене коло спілкування.

У ЗМІ повідомлялося, що її донька Анна-Марія перебуває під опікою соціальних служб. Раніше були зафіксовані випадки домашнього насильства, через що дитину тимчасово вилучали з родини.

Причиною смерті Валентини Підвербної стали вік і супутні хвороби. Прощання з нею відбудеться у Чернігові.

Нині волонтери збирають фінансову допомогу для дочки Валентини Підвербної  Анни-Марії.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що лікарі успішно провели трансплантацію серця багатодітній мамі. Жінка уже повернулася додому до чоловіка і трьох синів. Після останніх пологів у жінки почалися проблеми з серцем. Лікарі діагностували в неї післяпологову кардіоміопатію – доволі рідкісний тип серцевої недостатності, при якому послаблюється серцевий м’яз. Це призводить до збільшення розмірів серця і порушення його здатності перекачувати кров. Доноркою  стала 50-річна киянка, в якої стався геморагічний інсульт. Лікарі Київської клінічної лікарні №4 боролися за її життя, але врятувати жінку не вдалося. Родичі прийняли рішення подарувати комусь шанс на порятунок.




