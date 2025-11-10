logo

Умерла самая старшая мать Украины - Валентина Подвербная
Умерла самая старшая мать Украины - Валентина Подвербная

В Чернигове на 81-м году жизни скончалась Валентина Пидвербная — женщина, которая в 2011 году родила ребенка в возрасте 65 лет после процедуры искусственного оплодотворения. О ее смерти сообщила местная волонтер. В последние годы Подвербная проживала в Чернигове, имела проблемы со здоровьем. Ее дочь Анна-Мария сейчас находится на попечении социальных служб.

10 ноября 2025, 09:33
Автор:
Проніна Аня

О смерти Валентины Пидвербной сообщила черниговская волонтер Оксана Туник-Фриз, которая знала ее лично и помогала семье. Женщина скончалась на 81-м году жизни. Она жила в Чернигове, в последнее время имела проблемы со здоровьем.

Умерла Валентина Пидвербная — старейшая мать Украины, родившая в 65 лет

Валентина Пидвербная стала известной в Украине в 2011 году, когда родила дочь Анну-Марию в возрасте 65 лет. Роды прошли в Киеве после процедуры искусственного оплодотворения. Тогда ее случай попал в национальные новости, а сама женщина получила статус самой старшей матери в Украине.

После рождения ребенка Пидвербная воспитывала дочь самостоятельно. Мужчины в семье не было, об отце ребенка она не сообщала. Жила скромно, получала пенсию и пособия от социальных служб. По словам знакомых, последние годы жизни имело слабое здоровье и ограниченный круг общения.

В СМИ сообщалось, что ее дочь Анна-Мария находится на попечении социальных служб. Ранее были зафиксированы случаи домашнего насилия, из-за чего ребенка временно изымали из семьи.

Причиной смерти Валентины Пидвербной стали возраст и сопутствующие болезни. Прощание с ней пройдет в Чернигове.

В настоящее время волонтеры собирают финансовую помощь для дочери Валентины Пидвербной Анны-Марии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что врачи успешно провели трансплантацию сердца многодетной маме. Женщина уже вернулась домой к мужу и трем сыновьям. После последних родов у женщины начались проблемы с сердцем. Врачи диагностировали у нее послеродовую кардиомиопатию – довольно редкий тип сердечной недостаточности, при котором ослабляется сердечная мышца. Это приводит к увеличению размеров сердца и нарушению его способности перекачивать кровь. Доноркой стала 50-летняя киевлянка, у которой произошел геморрагический инсульт. Врачи Киевской клинической больницы №4 боролись за ее жизнь, но спасти женщину не удалось. Родственники приняли решение подарить кому-то шанс на спасение.




