Помер відомий пропагандист Тигран Кеосаян: що він говорив про Україну

Російський телеведучий та пропагандист Тигран Кеосаян помер після 9 місяців коми. Про це повідомила його дружина Маргарита Симоньян.

"Сьогодні вночі Тигран пішов до Творця. Дякую всім, хто молився. Будь ласка, не дзвоніть зараз ні мені, ні сім'ї. Дякую всім, дякую", – написала українофобка у соцмережах.

Кеосаян довгий час залишавться одним із пропагандистів кремлівського наративу. Зокрема, він заявляв, що Україна повинна бути вдячною Росії за захист її інтересів та "повернення" тих територій, які, на його думку, є невід'ємною частиною Росії.

Зазначимо, що ведучий — фігурант санкційних списків. Після повномасштабного нападу на Україну проти нього запровадили персональні санкції Європейський Союз, Україна, Велика Британія, Канада та низка інших країн.

Він неодноразово заявляв, що українська влада нелегітимна, Донбас — це не Україна, а Крим нібито частина Росії.

У січні 2021 року Кеосаян погрожував Україні захопленням Києва.

"Я передаю всім привіт, українським товаришам, ворогам, недругам. Ми обов'язково будемо в Києві, рано чи пізно. Швидше, до речі, рано, не хочу вас засмучувати", говорив тоді пропагандист.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що головний редактор медіагрупи "Росія сьогодні" та телеканалу RT пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що проходить курс лікування від раку.

У своєму телеграм-каналі вона написала:

"Написала б із задоволенням, що в мене все добре, але намагаюся ніколи не брехати. Тигран, як і раніше, в комі, а я проходжу лікування від раку. Що тут хорошого?".

Симоньян додала, що готується або вже розпочала курс хіміотерапії, зазначивши: "Незабаром побачите мене у перуках". 7 вересня в ефірі програми "Вечір із Володимиром Соловйовим" Симоньян розповіла про "страшну, тяжку" хворобу. З її слів можна було зробити висновок, що йдеться про рак грудей і майбутню мастектомію, проте прямо діагноз вона не озвучила.