Российский телеведущий и пропагандист Тигран Кеосаян скончался после 9 месяцев комы. Об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян.

Умер известный пропагандист Тигран Кеосаян: что он говорил об Украине

"Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо", – написала украинофобка в соцсетях.

Кеосаян долгое время был одним из пропагандистов кремлевского нарратива. В частности, он заявлял, что Украина должна быть благодарна России за защиту ее интересов и "возвращение" тех территорий, которые, по его мнению, являются неотъемлемой частью России.

Отметим, что ведущий – фигурант санкционных списков. После полномасштабного нападения на Украину против него ввели персональные санкции Европейский Союз, Украина, Великобритания, Канада и ряд других стран.

Он неоднократно заявлял, что украинские власти нелегитимны, Донбасс — это не Украина, а Крым якобы часть России.

В январе 2021 года Кеосаян угрожал Украине захватом Киева.

"Я передаю всем привет, украинским товарищам, врагам, недругам. Мы обязательно будем в Киеве, рано или поздно. Скорее, кстати, рано, не хочу вас расстраивать", говорил тогда пропагандист.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что проходит курс лечения от рака.

В своем телеграмм-канале она написала:

"Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не лгать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что здесь хорошего?".

Симоньян добавила, что готовится или уже начала курс химиотерапии, отметив: "Вскоре увидите меня в париках". 7 сентября в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" Симоньян рассказала о "страшной, тяжелой" болезни. По ее словам можно было заключить, что речь идет о раке груди и будущей мастэктомии, однако прямо диагноз она не озвучила.