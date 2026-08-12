Полякова взялася за політику: чому запахло проросійським реваншем

Співачка Оля Полякова, як лобістка "хороших русскіх": закономірний розвиток історії. Тепер вона вже Україну порівнює з концтабором, критикує ТЦК ("в суспільстві формується атмосфера страху", ніхто не заступається за затримуваних ухилянтів, "перехожі відвертаються, щоб самим не постраждати"). За її словами, "люди перетворюються на заляканих мишей, які сидять по норах і бояться висунути носа". Про це розповів політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

Оля Полякова. Фото: із відкритих джерел

Експерт зауважив, що всі ці жахіття Полякова вивела знов на тему захисту російськомовних, російськомовного контенту і симпатиків "хороших русскіх": мовляв, всі бояться не з тим сфотографуватись, не там заспівати, не так відреагувати.

"Це ознака, що хтось врешті згадав про погрози Полякової ще на початку 2019-го року? Тоді вона публічно підтримувала Зеленського і погрожувала власною політичною кар'єрою, можливо навіть створенням власної партії. Тільки щодо влади її позиція розвернулась на 180 буквально на очах", – зазначив аналітик.

Олексій Голобуцький зазначає, що він, як політтехнолог, може позитивно оцінити такий хід. Адже амністія і квоти у владі всіх рівнів для старих проросійських сил були і залишаються однією з обов'язкових вимог Путіна. Так само експерти відзначали рухи в бік створення нових проросійських партій – більш чи менш "політичних".

"Але взяти за основу Олю Полякову в кокошніку, дати їй риторику "симпатичної правозахисниці" з позиції "чесного обурення простої людини, не політика"... Недовга бордова кампанія, запуск вірусних відео в ТікТок, Інсті і YouTube, зйомка пари мотивуючих кліпів... І от вже є непогане електоральне ядро і всі шанси як мінімум отримати невелику фракцію в парламенті. Дешево і сердито, як то кажуть", – зазначив політтехнолог.

Він додає, інша справа, що ефективний політтехнологічний хід все одно буде небезпечним для національної безпеки і збереження суверенітету, але то вже окрема історія.

Також видання "Коментарі" повідомляло – "Будь-яку людину можна викрасти на вулиці": Полякова розкритикувала ТЦК та байдужість перехожих.