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Полякова взялась за политику: почему запахло пророссийским реваншем

Критика ТЦК, разговоры о запуганном обществе и защите русскоязычных могут превратить певицу в удобное политическое лицо

12 августа 2026, 06:54
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Кравцев Сергей

Певица Оля Полякова, как лоббистка "хороших русских": закономерное развитие истории. Теперь она уже Украину сравнивает с концлагерем, критикует ТЦК ("в обществе формируется атмосфера страха", никто не заступается за задерживаемых уклонян, "прохожие отвращаются, чтобы самим не пострадать"). По ее словам, "люди превращаются в запуганных мышей, сидящих по норам и боящихся выдвинуть нос". Об этом рассказал политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Полякова взялась за политику: почему запахло пророссийским реваншем

Оля Полякова. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что все эти ужасы Полякова вывела снова на тему защиты русскоязычных, русскоязычного контента и симпатиков "хороших русских": мол, все боятся не с тем сфотографироваться, не там спеть, не так отреагировать.

"Это признак, что кто-то вспомнил об угрозах Поляковой еще в начале 2019-го года? Тогда она публично поддерживала Зеленского и угрожала собственной политической карьерой, возможно, даже созданием собственной партии. Только по отношению к власти ее позиция развернулась на 180 буквально на глазах", – отметил аналитик.

Алексей Голобуцкий отмечает, что он как политтехнолог может положительно оценить такой ход. Ведь амнистия и квоты во власти всех уровней для старых пророссийских сил были и остаются одним из обязательных требований Путина. Также эксперты отмечали движения в сторону создания новых пророссийских партий – более или менее "политических".

"Но взять за основу Олю Полякову в кокошнике, дать ей риторику "симпатичной правозащитницы" с позиции "честного возмущения простого человека, не политика"... Недолгая бордовая кампания, запуск вирусных видео в ТикТок, Инсти и YouTube, съемка пары мотивирующих клипов... фракцию в парламенте Дешево и сердито, как говорится", – отметил политтехнолог.

Он добавляет, другое дело, что эффективный политтехнологический ход все равно будет опасен для национальной безопасности и сохранения суверенитета, но это уже отдельная история.

Также издание "Комментарии" сообщало – "Любого человека можно похитить на улице": Полякова раскритиковала ТЦК и безразличие прохожих.



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