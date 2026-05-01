logo_ukra

BTC/USD

77240

ETH/USD

2280.69

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Польща різко збільшує протитанковий арсенал: до чого готується Варшава
commentss НОВИНИ Всі новини

Польща різко збільшує протитанковий арсенал: до чого готується Варшава

Ризик закриття Ормузької протоки загрожує дефіцитом уже влітку і розгойдує світові ринки

1 травня 2026, 14:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Польща уклала один із найбільших оборонних контрактів останніх років, зробивши ставку на посилення мінних можливостей. Агентство озброєнь Польщі підписало угоду з компанією Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma на постачання протитанкових мін MN-123, повідомляє Defence Express.

Польща різко збільшує протитанковий арсенал: до чого готується Варшава

Сума угоди складає близько 3,4 млрд. злотих (приблизно 933,8 млн. доларів). Офіційна кількість боєприпасів не розкривається, проте йдеться про десятки тисяч комплектів, що еквівалентно сотням тисяч хв.

Нові боєприпаси призначені для роботи із системами дистанційного мінування сімейства Baobab. Такі установки здатні оперативно створювати масштабні мінні поля: одна машина може розгорнути до 600 хв за один цикл, формуючи смугу завдовжки до 1,8 км всього за 22 хвилини.

Договір вписується у ширшу програму зміцнення обороноздатності держави. Раніше Польща замовила гусеничні загороджувачі Baobab-G на базі самохідної артилерійської установки Krab, а також 24 колісні системи Baobab-K, постачання яких очікуються найближчими роками.

Додатково частина мін може використовуватися з наявними системами ISM Kroton, що дозволяє швидко розширювати можливості без очікування нової техніки.

Самі MN-123 оснащені кумулятивним зарядом, безконтактним датчиком цілі та програмованим самоліквідатором. Це дозволяє створювати керовані мінні поля з контрольованим терміном дії.

Таким чином, Польща робить ставку на мобільні та технологічні засоби стримування, суттєво посилюючи захист своїх кордонів на тлі зростання загроз у регіоні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Польщі забили на сполох: чому план мрії Путіна починає здійснюватися.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-30/latest-oil-market-news-and-analysis-for-may-1
Теги:

Новини

Всі новини