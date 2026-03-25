Пологи під звуки дронів: у Львові в укритті народилися двоє немовлят

Під час масованої атаки на Львів 24 березня, коли місто перебувало під загрозою ударів дронів, у сховищі лікарні відбулося те, що стало символом життя і надії. У той момент, коли звучали сирени, а люди ховалися від небезпеки, медики приймали пологи – і на світ з’явилися двоє малюків.

Під час атаки на Львів в укритті лікарні народилися Ярослав і Софійка

Як передають "Коментарі", про це журналістам повідомили в Університетській лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького.

Народження під час тривоги

Пологи відбувалися безпосередньо в укритті медичного закладу, куди пацієнтів і персонал евакуювали під час повітряної тривоги. Саме там народилися хлопчик Ярослав і дівчинка Софійка.

Ярослав з’явився на світ із вагою 3520 грамів та зростом 52 сантиметри. Софійка народилася трохи меншою – 2400 грамів і 47 сантиметрів.

Усе це відбувалося в умовах підвищеної небезпеки, коли над містом тривала атака безпілотників.

Як підготували укриття

Медики заздалегідь облаштували укриття так, щоб у ньому можна було проводити навіть складні медичні процедури. Там було встановлено необхідне обладнання, підготовлено медикаменти та створено умови для безпечних пологів.

Це дозволило лікарям діяти швидко і впевнено, навіть у надзвичайних умовах. Фактично укриття стало повноцінним пологовим відділенням.

Символ життя попри війну

У лікарні підкреслюють: навіть у найскладніші моменти медики продовжують виконувати свою місію – рятувати життя і допомагати з’являтися новим.

Ця історія стала символічною для багатьох українців. Вона показує, що навіть під час війни життя не зупиняється.

Поки лунають сирени – народжуються діти. І це, без перебільшення, одна з найсильніших відповідей на війну.

