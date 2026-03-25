Роды под звуки дронов: во Львове в укрытии родились двое младенцев

Во время массированной атаки во Львов 24 марта, когда город находился под угрозой ударов дронов, в хранилище больницы произошло то, что стало символом жизни и надежды. В тот момент, когда звучали сирены, а люди скрывались от опасности, медики принимали роды – и на свет появились двое малышей.

Во время атаки на Львов в укрытии больницы родились Ярослав и Софийка

Как передают "Комментарии", об этом журналистам сообщили в Университетской больнице ЛНМУ имени Даниила Галицкого.

Рождение во время тревоги

Роды происходили непосредственно в укрытии медицинского учреждения, куда пациентов и персонал эвакуировали во время воздушной тревоги. Там родились мальчик Ярослав и девочка Софийка.

Ярослав появился на свет с весом 3520 граммов и ростом 52 сантиметра. Софийка родилась чуть поменьше – 2400 граммов и 47 сантиметров.

Все это происходило в условиях повышенной опасности, когда над городом шла атака беспилотников.

Как подготовили укрытие

Медики заранее обустроили укрытие так, чтобы в нем можно было проводить даже сложные медицинские процедуры. Там было установлено необходимое оборудование, подготовлены медикаменты и созданы условия для безопасных родов.

Это позволило врачам действовать быстро и уверенно даже в чрезвычайных условиях. Фактически укрытие стало полноценным родильным отделением.

Символ жизни, несмотря на войну

В больнице подчеркивают: даже в самые сложные моменты медики продолжают выполнять свою миссию – спасать жизнь и помогать появляться новой.

Эта история стала символической для многих украинцев. Она показывает, что даже во время войны жизнь не останавливается.

Пока раздаются сирены – рождаются дети. И это, без преувеличения, один из самых сильных ответов на войну.

