Поїзди між Києвом та Львовом курсуватимуть за новим графіком: що означає тактовий рух
НОВИНИ

Поїзди між Києвом та Львовом курсуватимуть за новим графіком: що означає тактовий рух

В Укрзалізниці заявили, що новий графік курсування поїздів між Києвом і Львовом запрацює із середини грудня

27 листопада 2025, 15:17
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Укрзалізниця запроваджує щогодинне курсування поїздів між Києвом і Львовом. Із 14 грудня набуде чинності новий графік руху на 2026 рік.

Поїзди між Києвом та Львовом курсуватимуть за новим графіком: що означає тактовий рух

Поїзд Укрзалізниці. Фото: з відкритих джерел

За маршрутом Київ — Львів — Київ потяги курсуватимуть за принципом тактового руху, повідомили у компанії. 

"Це означає, що на найпопулярнішому напрямку поїзди курсуватимуть за стабільним і повторюваним розкладом — щогодини. Переважна більшість поїздів будуть курсувати цілорічно із кількома виключеннями для “позапікового” періоду", — йдеться у повідомленні.

Що таке тактовий рух  

Тактовий рух — це система, за якої поїзди відправляються з однаковим інтервалом, найчастіше щогодини. Такий підхід активно застосовують у Німеччині, Австрії, Нідерландах та інших країнах із розвиненою залізничною інфраструктурою. В Україні така концепція успішно працює на маршруті Kyiv City Express.

В Укрзалізниці наголошують, що для пасажирів така модель є максимально зручною, адже передбачуваний розклад легко запам’ятати — поїзди стартують у той самий час кожної години. 

Для залізниці тактовий рух також вигідний: він дозволяє рівномірно розподіляти пасажирів упродовж доби та знижувати навантаження у пікові години.

Як писав портал "Коментарі", влітку в “Укрзалізниці” повідомили, що в тестовому режимі вводять верифікацію через "Дія.Підпис" для низки популярних поїздів. Пояснили такий крок намаганням зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків. Нові правила не стосуються рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців. Захисники і захисниці надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс “Укрзалізниці” та через Армія+”. 

Тим не менш, такі зміни викликали хвилю невдоволення серед пасажирів. 



Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7479
