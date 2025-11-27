Поїзди між Києвом та Львовом курсуватимуть за новим графіком: що означає тактовий рух

Укрзалізниця запроваджує щогодинне курсування поїздів між Києвом і Львовом. Із 14 грудня набуде чинності новий графік руху на 2026 рік.

Поїзд Укрзалізниці. Фото: з відкритих джерел

За маршрутом Київ — Львів — Київ потяги курсуватимуть за принципом тактового руху, повідомили у компанії.

"Це означає, що на найпопулярнішому напрямку поїзди курсуватимуть за стабільним і повторюваним розкладом — щогодини. Переважна більшість поїздів будуть курсувати цілорічно із кількома виключеннями для “позапікового” періоду", — йдеться у повідомленні.

Що таке тактовий рух

Тактовий рух — це система, за якої поїзди відправляються з однаковим інтервалом, найчастіше щогодини. Такий підхід активно застосовують у Німеччині, Австрії, Нідерландах та інших країнах із розвиненою залізничною інфраструктурою. В Україні така концепція успішно працює на маршруті Kyiv City Express.

В Укрзалізниці наголошують, що для пасажирів така модель є максимально зручною, адже передбачуваний розклад легко запам’ятати — поїзди стартують у той самий час кожної години.

Для залізниці тактовий рух також вигідний: він дозволяє рівномірно розподіляти пасажирів упродовж доби та знижувати навантаження у пікові години.

