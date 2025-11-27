Поезда между Киевом и Львовом будут курсировать по новому графику: что означает тактовое движение

Укрзализныця вводит ежечасное курсирование поездов между Киевом и Львовом. С 14 декабря вступит в силу новый график движения на 2026 год.

Поезд Укрзализныци. Фото: из открытых источников

По маршруту Киев — Львов — Киев поезда будут курсировать по принципу тактового движения, сообщили в компании.

"Это значит, что на самом популярном направлении поезда будут курсировать по стабильному и повторяющемуся расписанию — каждый час. Подавляющее большинство поездов будут курсировать круглогодично с несколькими исключениями для "внепикового" периода", — говорится в сообщении.

Что такое тактовое движение

Тактовое движение – это система, при которой поезда отправляются с одинаковым интервалом, чаще всего каждый час. Такой подход активно применяются в Германии, Австрии, Нидерландах и других странах с развитой железнодорожной инфраструктурой. В Украине такая концепция успешно работает по маршруту Kyiv City Express.

В Укрзализныце отмечают, что для пассажиров такая модель максимально удобна, ведь предполагаемое расписание легко запомнить — поезда стартуют в то же время каждый час.

Для железной дороги тактовое движение также выгодно: оно позволяет равномерно распределять пассажиров в течение суток и снижать нагрузку в пиковые часы.

Как писал портал "Комментарии", летом в "Укрзализныце" сообщили, что в тестовом режиме вводят верификацию через "Дія. Підпис" для ряда популярных поездов. Объяснили такой шаг попыткой уменьшить количество возможных злоупотреблений при покупке железнодорожных билетов. Новые правила не относятся к рейсам со спецрезервом билетов для военнослужащих. Защитники и защитницы и дальше могут бронировать и покупать такие билеты через специальный сервис "Укрзализныци" и через "Армия+".

Тем не менее такие изменения вызвали волну недовольства среди пассажиров.