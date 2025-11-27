logo

BTC/USD

90935

ETH/USD

2996.74

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Поезда между Киевом и Львовом будут курсировать по новому графику: что означает тактовое движение
commentss НОВОСТИ Все новости

Поезда между Киевом и Львовом будут курсировать по новому графику: что означает тактовое движение

В Укрзализныце заявили, что новый график курсирования поездов между Киевом и Львовом заработает с середины декабря

27 ноября 2025, 15:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Укрзализныця вводит ежечасное курсирование поездов между Киевом и Львовом. С 14 декабря вступит в силу новый график движения на 2026 год.

Поезда между Киевом и Львовом будут курсировать по новому графику: что означает тактовое движение

Поезд Укрзализныци. Фото: из открытых источников

По маршруту Киев — Львов — Киев поезда будут курсировать по принципу тактового движения, сообщили в компании.

"Это значит, что на самом популярном направлении поезда будут курсировать по стабильному и повторяющемуся расписанию — каждый час. Подавляющее большинство поездов будут курсировать круглогодично с несколькими исключениями для "внепикового" периода", — говорится в сообщении.

Что такое тактовое движение

Тактовое движение – это система, при которой поезда отправляются с одинаковым интервалом, чаще всего каждый час. Такой подход активно применяются в Германии, Австрии, Нидерландах и других странах с развитой железнодорожной инфраструктурой. В Украине такая концепция успешно работает по маршруту Kyiv City Express.

В Укрзализныце отмечают, что для пассажиров такая модель максимально удобна, ведь предполагаемое расписание легко запомнить — поезда стартуют в то же время каждый час.

Для железной дороги тактовое движение также выгодно: оно позволяет равномерно распределять пассажиров в течение суток и снижать нагрузку в пиковые часы.

Как писал портал "Комментарии", летом в "Укрзализныце" сообщили, что в тестовом режиме вводят верификацию через "Дія. Підпис" для ряда популярных поездов. Объяснили такой шаг попыткой уменьшить количество возможных злоупотреблений при покупке железнодорожных билетов. Новые правила не относятся к рейсам со спецрезервом билетов для военнослужащих. Защитники и защитницы и дальше могут бронировать и покупать такие билеты через специальный сервис "Укрзализныци" и через "Армия+".

Тем не менее такие изменения вызвали волну недовольства среди пассажиров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/UkrzalInfo/7479
Теги:

Новости

Все новости