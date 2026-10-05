Погрози Кремля: представництва всіх 25 держав ЄС зробили заяву про роботу в Києві

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Недилько Ксения
Європейські дипломати демонструють солідарність з Україною та відмовляються піддаватися на черговий шантаж Москви. Офіційні представництва всіх держав-членів Європейського Союзу, які мають свої місії у Києві, продовжують виконувати свої обов'язки у звичайному режимі.
Катаріна Матернова
Крім того, за словами дипломатки, у повному складі в місті перебуває і Консультативна місія ЄС.
Одночасно про непохитність своєї позиції завили й у дипломатичному представництві Федеративної Республіки Німеччина. Німецькі дипломати підкреслили, що спільно з колегами з інших іноземних місій уважно та із занепокоєнням відстежують агресивну риторику російського зовнішньополітичного відомства на адресу дипломатичного корпусу та експатів.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство закордонних справ України не отримувало від іноземних дипломатичних представництв офіційних повідомлень щодо наміру залишити Київ. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, коментуючи публікацію британської газети The Guardian.