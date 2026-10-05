Погрози Кремля: представництва всіх 25 держав ЄС зробили заяву про роботу в Києві

Європейські дипломати демонструють солідарність з Україною та відмовляються піддаватися на черговий шантаж Москви. Офіційні представництва всіх держав-членів Європейського Союзу, які мають свої місії у Києві, продовжують виконувати свої обов'язки у звичайному режимі.

Катаріна Матернова

"Ми залишаємося в Києві, і так само залишаються всі інші посольства країн Європейського Союзу", — чітко задекларувала позицію Брюсселя посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Вона запевнила, що європейські дипломати перебувають у постійній взаємодії та комунікації один з одним.

Крім того, за словами дипломатки, у повному складі в місті перебуває і Консультативна місія ЄС.

"У нас 25 держав-членів мають посольства в Києві, і всі вони залишаються", — резюмувала Катаріна Матернова. Постійне нагнітання ситуації та регулярні погрози з боку Російської Федерації очільниця євродипломатії назвала очевидною "ознакою розчарування через те, що їм не вдається досягти переваги на полі бою".

Одночасно про непохитність своєї позиції завили й у дипломатичному представництві Федеративної Республіки Німеччина. Німецькі дипломати підкреслили, що спільно з колегами з інших іноземних місій уважно та із занепокоєнням відстежують агресивну риторику російського зовнішньополітичного відомства на адресу дипломатичного корпусу та експатів.

"Росія має дотримуватися Віденської конвенції та норм міжнародного гуманітарного права", — офіційно закликали у німецькому посольстві, нагадавши Кремлю про базові правила цивілізованого світу. Завершуючи своє звернення, дипломати з ФРН поставили крапку в будь-яких спекуляціях щодо можливої евакуації: "Ми залишаємося в Києві".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство закордонних справ України не отримувало від іноземних дипломатичних представництв офіційних повідомлень щодо наміру залишити Київ. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, коментуючи публікацію британської газети The Guardian.