Угрозы Кремля: представительства всех 25 государств ЕС сделали заявление о работе в Киеве

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Недилько Ксения
Европейские дипломаты демонстрируют солидарность с Украиной и отказываются подвергаться очередному шантажу Москвы. Официальные представительства всех государств-членов Европейского Союза, имеющих свои миссии в Киеве, продолжают выполнять свои обязанности в обычном режиме.
Катарина Матернова
Кроме того, по словам дипломатки, в полном составе в городе находится и Консультативная миссия ЕС.
Одновременно о непоколебимости своей позиции заявили и в дипломатическом представительстве Федеративной Республики Германия. Немецкие дипломаты подчеркнули, что совместно с коллегами других иностранных миссий внимательно и с беспокойством отслеживают агрессивную риторику российского внешнеполитического ведомства в адрес дипломатического корпуса и экспатов.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министерство иностранных дел Украины не получало от иностранных дипломатических представительств официальных сообщений о намерении покинуть Киев. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, комментируя публикацию британской газеты The Guardian.