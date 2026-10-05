Угрозы Кремля: представительства всех 25 государств ЕС сделали заявление о работе в Киеве

Европейские дипломаты демонстрируют солидарность с Украиной и отказываются подвергаться очередному шантажу Москвы. Официальные представительства всех государств-членов Европейского Союза, имеющих свои миссии в Киеве, продолжают выполнять свои обязанности в обычном режиме.

Катарина Матернова

"Мы остаемся в Киеве, и так же остаются все остальные посольства стран Европейского Союза", — четко задекларировала позицию Брюсселя посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Она заверила, что европейские дипломаты находятся в постоянном взаимодействии и коммуникации друг с другом.

Кроме того, по словам дипломатки, в полном составе в городе находится и Консультативная миссия ЕС.

"У нас 25 государств-членов имеют посольства в Киеве, и все они остаются", — резюмировала Катарина Матернова. Постоянное нагнетание ситуации и регулярные угрозы со стороны Российской Федерации глава евродипломатии назвала очевидным "признаком разочарования из-за того, что им не удается добиться преимущества на поле боя".

Одновременно о непоколебимости своей позиции заявили и в дипломатическом представительстве Федеративной Республики Германия. Немецкие дипломаты подчеркнули, что совместно с коллегами других иностранных миссий внимательно и с беспокойством отслеживают агрессивную риторику российского внешнеполитического ведомства в адрес дипломатического корпуса и экспатов.

"Россия должна соблюдать Венскую конвенцию и нормы международного гуманитарного права", — официально призвали в немецком посольстве, напомнив Кремлю о базовых правилах цивилизованного мира. Завершая свое обращение, дипломаты из ФРГ поставили точку в любых спекуляциях по поводу возможной эвакуации: "Мы остаемся в Киеве".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министерство иностранных дел Украины не получало от иностранных дипломатических представительств официальных сообщений о намерении покинуть Киев. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, комментируя публикацию британской газеты The Guardian.