Погані новини: що сталося з ціною на нафту на тлі атак та погроз закриття Ормуза

Світовий нафтовий ринок продовжує різко реагувати на загострення ситуації навколо Ірану та загрозу перебоїв із поставками. У середу, 12 серпня, вартість нафти знову пішла нагору після повідомлень про атаки на судна в районі стратегічно важливих морських маршрутів.

Нафта. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Reuters, ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 0,81% – до $89,63 за барель. Американська WTI додала 0,85% і сягнула $83,91. Напередодні ціни також зросли більш як на долар, досягнувши максимального рівня з 31 липня.

Особливе занепокоєння інвесторів викликає ситуація навколо Ормузької протоки. Високопоставлений іранський чиновник Мохсен Резаї заявив, що протока залишиться закритою доти, доки США не погодяться виконати вимоги Тегерана, включаючи розморожування іранських активів.

Масштаб проблеми вже помітний судноплавством. 10 серпня через Ормузьку протоку пройшло всього шість судів. До початку війни їхня кількість становила приблизно 125-140 на добу. Якщо обмеження руху збережеться, світовий ринок може зіткнутися із серйозними ризиками для постачання нафти.

Додатковий тиск створили повідомлення про окремі атаки на судна біля Ормузької та Баб-ель-Мандебської проток. У них були залучені американські військові та хусіти, що підтримуються Іраном.

При цьому ринок отримує суперечливі сигнали із США. Американський інститут нафти повідомив про несподіване збільшення запасів сировини приблизно на 9,1 млн. барелів за тиждень, хоча аналітики прогнозували їх скорочення.

Однак поки що ці дані не змогли компенсувати геополітичні ризики. Раніше, 10 серпня, нафта вже подорожчала приблизно на 5% на тлі зниження надій на угоду між Вашингтоном та Тегераном. Тепер інвестори побоюються, що подальші атаки та можлива блокада Ормузької протоки здатні спровокувати новий стрибок цін.

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