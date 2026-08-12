Плохие новости: что произошло с ценой на нефть на фоне атак и угроз закрытия Ормуза

Мировой нефтяной рынок продолжает резко реагировать на обострение ситуации вокруг Ирана и угрозу перебоев с поставками. В среду, 12 августа, стоимость нефти снова пошла вверх после сообщений об атаках на суда в районе стратегически важных морских маршрутов.

Нефть. Фото: из открытых источников

Как сообщает Reuters, фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,81% — до $89,63 за баррель. Американская WTI прибавила 0,85% и достигла $83,91. Накануне цены также выросли более чем на доллар, достигнув максимального уровня с 31 июля.

Особое беспокойство инвесторов вызывает ситуация вокруг Ормузского пролива. Высокопоставленный иранский чиновник Мохсен Резаи заявил, что пролив останется закрытым до тех пор, пока США не согласятся выполнить требования Тегерана, включая разморозку иранских активов.

Масштаб проблемы уже заметен по судоходству. 10 августа через Ормузский пролив прошло всего шесть судов. До начала войны их количество составляло примерно 125-140 в сутки. Если ограничение движения сохранится, мировой рынок может столкнуться с серьезными рисками для поставок нефти.

Дополнительное давление создали сообщения об отдельных атаках на суда возле Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов. В них были вовлечены американские военные и поддерживаемые Ираном хуситы.

При этом рынок получает противоречивые сигналы из США. Американский институт нефти сообщил о неожиданном увеличении запасов сырья примерно на 9,1 млн баррелей за неделю, хотя аналитики прогнозировали их сокращение.

Однако пока эти данные не смогли компенсировать геополитические риски. Ранее, 10 августа, нефть уже подорожала примерно на 5% на фоне снижения надежд на соглашение между Вашингтоном и Тегераном. Теперь инвесторы опасаются, что дальнейшие атаки и возможная блокада Ормузского пролива способны спровоцировать новый скачок цен.

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