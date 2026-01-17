Починаються переговори щодо мирної угоди: хто в них візьме участь

Глава Офісу президента Кирило Буданов повідомив про свій візит до Сполучених Штатів, де мають відбутися переговори з американськими партнерами щодо деталей можливої мирної угоди. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Кирила Буданова у Telegram.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Глава ОП зазначив, що він разом із секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим та народним депутатом Давидом Арахамією проведе низку зустрічей у Вашингтоні.

"Заплановано спільну зустріч зі Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколом. Україні потрібен справедливий мир. Працюємо на результат", — написав Буданов.

Україна продовжує консультації з європейськими та американськими партнерами щодо реалізації мирного плану. Наприкінці грудня президент Володимир Зеленський відвідав Флориду, де провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

