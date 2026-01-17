logo

Начинаются переговоры по мирному соглашению: кто в них примет участие

Украина настаивает на справедливом мире, отметил глава ОП Буданов перед переговорами

17 января 2026, 11:42
Кравцев Сергей

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил о своем визите в Соединенные Штаты, где должны состояться переговоры с американскими партнерами относительно деталей возможного мирного соглашения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Кирилла Буданова в Telegram.

Начинаются переговоры по мирному соглашению: кто в них примет участие

Переговоры. Фото: из открытых источников

Глава ОП отметил, что он вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым и народным депутатом Давидом Арахамией проведет ряд встреч в Вашингтоне.

"Запланирована совместная встреча со Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом. Украине нужен справедливый мир. Работаем на результат", — написал Буданов. 

Украина продолжает консультации с европейскими и американскими партнерами по реализации мирного плана. В конце декабря президент Владимир Зеленский посетил Флориду, где провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также на портале "Комментарии" — путинский режим вновь дает понять, что заинтересован в продолжении переговоров с США, которые ни к чему не приводят и Россия может и дальше продолжать войну против Украины. Это следует из нового заявлением пресс-секретаря российского диктатора Путина Дмитрия Пескова, который, с, одной стороны, подтвердил заинтересованность в визите спецпосланников Трампа в России, а, с другой, намекнул на необходимости учитывать интересы Кремля, без чего мира в Украине не будет.

В разговоре с российскими пропагандистами Дмитрий Песков отметил, Россия заинтересована в новом визите спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и ждет его, но даты пока не определены.




