Починається війна з НАТО: російські дрони атакували нафтовий термінал у Латвії

Латвія вночі опинилася під загрозою після проникнення кількох безпілотників із боку Росії. Один із дронів врізався у нафтовий резервуар у місті Резекні, викликавши масштабну тривогу та екстрену реакцію служб безпеки. Про це повідомляє латвійське видання Delfi.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Перші повідомлення про можливу пожежу на нафтобазі на вулиці Комунала почали надходити до служби порятунку близько 03:30. Очевидці повідомляли про гучний гул двигунів у небі, яскраві спалахи і звуки, схожі на вибухи. У соціальних мережах швидко поширилися відео із вогненними відблисками над містом.

На місце терміново були направлені пожежні розрахунки. Відкритого загоряння рятувальники не виявили, проте один із резервуарів довелося охолоджувати для запобігання можливому вибуху.

Голова Резекненської крайової думи Гунтарс Скудра підтвердив, що один із безпілотників упав на території філії компанії East-West Transit. За його словами, дрон потрапив до порожнього нафтового резервуару, що дозволило уникнути катастрофічних наслідків.

Заступник начальника Держполіції Латвії Андріс Зелліс заявив, що відомо як мінімум про двох безпілотників, що впали. Місцезнаходження другого апарату поки що встановлюється. За його словами, пожежу вдалося швидко локалізувати, а безпосередньої загрози для населення наразі немає.

Після інциденту поліція розпочала кримінальне розслідування для з'ясування всіх обставин проникнення дронів у повітряний простір країни НАТО.

На тлі події влада розіслала мешканцям Лудзенського, Балвського та Резекненського районів екстрені повідомлення про потенційну загрозу в небі. Пізніше аналогічне попередження отримали і жителі самого Резекне.

Інцидент став одним із найтривожніших випадків порушення повітряного простору Латвії з початку повномасштабної війни Росії проти України і може посилити дискусії всередині НАТО щодо захисту східного флангу Альянсу.

