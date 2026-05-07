Начинается война с НАТО: российские дроны атаковали нефтяной терминал в Латвии

Латвия ночью оказалась под угрозой после проникновения нескольких беспилотников со стороны России. Один из дронов врезался в нефтяной резервуар в городе Резекне, вызвав масштабную тревогу и экстренную реакцию служб безопасности. Об этом сообщает латвийское издание Delfi.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Первые сообщения о возможном пожаре на нефтебазе на улице Коммунала начали поступать в службу спасения около 03:30. Очевидцы сообщали о громком гуле двигателей в небе, ярких вспышках и звуках, похожих на взрывы. В социальных сетях быстро распространились видео с огненными отблесками над городом.

На место были срочно направлены пожарные расчеты. Открытого возгорания спасатели не обнаружили, однако один из резервуаров пришлось охлаждать для предотвращения возможного взрыва.

Председатель Резекненской краевой думы Гунтарс Скудра подтвердил, что один из беспилотников упал на территории филиала компании East-West Transit. По его словам, дрон попал в пустой нефтяной резервуар, что позволило избежать катастрофических последствий.

Заместитель начальника Госполиции Латвии Андрис Зеллис заявил, что известно как минимум о двух упавших беспилотниках. Местонахождение второго аппарата пока устанавливается. По его словам, пожар удалось быстро локализовать, а непосредственной угрозы для населения сейчас нет.

После инцидента полиция начала уголовное расследование для выяснения всех обстоятельств проникновения дронов в воздушное пространство страны НАТО.

На фоне происшествия власти разослали жителям Лудзенского, Балвского и Резекненского районов экстренные уведомления о потенциальной угрозе в небе. Позже аналогичное предупреждение получили и жители самого Резекне.

Инцидент стал одним из самых тревожных случаев нарушения воздушного пространства Латвии с начала полномасштабной войны России против Украины и может усилить дискуссии внутри НАТО о защите восточного фланга Альянса.

