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Київ, Львів, Одеса, Харків: по всій Україні почалися протести через відставку Федорова (ФОТО)

У Києві, Львові, Харкові та інших містах України відбулися акції проти зміни міністра оборони. Учасники вимагали залишити Михайла Федорова на посаді.

16 липня 2026, 10:33
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Slava Kot

У Києві та низці інших українських міст відбуваються акції на підтримку Михайла Федорова після рішення президента Володимира Зеленського не залишати його на посаді міністра оборони. Наймасовіший мітинг у столиці на площі Івана Франка зібрав понад тисячу учасників.

Київ, Львів, Одеса, Харків: по всій Україні почалися протести через відставку Федорова (ФОТО)

Протест у Дніпрі на підтримку Федорова. Фото: Суспільне

Протестувальники тримали плакати з написами: "Поверніть Федорова", "Реформи мають продовжуватися", "Руки геть від Федорова", "Коли результати будуть важливіші за амбіції", "Ворог радіє, а ви?" та іншими. Під час акції люди скандували: "Нам не все одно", "Поверніть Федорова", "Україна – не Росія" та "Ганьба".

Київ, Львів, Одеса, Харків: по всій Україні почалися протести через відставку Федорова (ФОТО) - фото 2

Акції на підтримку Михайла Федорова у Києві. Фото: Суспільне

Київ, Львів, Одеса, Харків: по всій Україні почалися протести через відставку Федорова (ФОТО) - фото 2

Акції протесту через відставку Федорова у Києві. Фото: Суспільне

Київ, Львів, Одеса, Харків: по всій Україні почалися протести через відставку Федорова (ФОТО) - фото 2

Акції протесту через відставку Федорова у Києві. Фото: Суспільне

Аналогічні акції одночасно відбулися у Львові, Харкові, Одесі та ще низці міст. Крім того, раніше в соціальних мережах анонсували проведення мітингів також в Дніпрі, Запоріжжі, Рівному, Івано-Франківську, Черкасах, Полтаві, Хмельницькому, Луцьку, Чернівцях, Тернополі та Вінниці.

Київ, Львів, Одеса, Харків: по всій Україні почалися протести через відставку Федорова (ФОТО) - фото 2

Акції на підтримку Михайла Федорова у Львові. Фото: Суспільне

Київ, Львів, Одеса, Харків: по всій Україні почалися протести через відставку Федорова (ФОТО) - фото 2

Акції проти відставки Федорова в Одесі. Фото: Суспільне

Київ, Львів, Одеса, Харків: по всій Україні почалися протести через відставку Федорова (ФОТО) - фото 2

Протест у Харкові на підтримку Федорова

Ініціатором протесту виступив ветеран Дмитро Козятинський. Напередодні він заявив, що звільнення Федорова під час проведення реформ у Міністерстві оборони є помилкою, яка може негативно вплинути на обороноздатність країни. За його словами, заміна керівника відомства ставить під загрозу подальше реформування армії.

Громадський порядок під час акції в Києві забезпечували кілька десятків правоохоронців, зокрема співробітники Поліції діалогу. Станом на час проведення мітингів повідомлень про провокації чи порушення громадського порядку не надходило.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив депутатам фракції "Слуга народу", що не вноситиме кандидатуру Михайла Федорова до нового складу уряду на посаду міністра оборони. Натомість очолити оборонне відомство глава держави запропонував чинному міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію військових на відставку Федорова.

Також "Коментарі" писали про першу реакцію ЄС на рішення Зеленського звільнити Федорова з Міноборони.



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