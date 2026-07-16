Киев, Львов, Одесса, Харьков: по всей Украине начались протесты из-за отставки Федорова (ФОТО)

В Киеве и ряде других украинских городов проходят акции в поддержку Михаила Федорова после решения президента Владимира Зеленского не оставлять его в должности министра обороны. Самый массовый митинг в столице на площади Ивана Франко собрал более тысячи участников.

Протест в Днепре в поддержку Федорова. Фото: Суспільне

Протестующие держали плакаты с надписями: "Верните Федорова", "Реформы должны продолжаться", "Руки прочь от Федорова", "Когда результаты будут важнее амбиций", "Враг радуется, а вы?" и другими. Во время акции люди скандировали: "Нам не все равно", "Верните Федорова", "Украина – не Россия" и "Ганьба".

Акции в поддержку Михаила Федорова в Киеве. Фото: Суспільне

Акции протеста из-за отставки Федорова в Киеве. Фото: Суспільне

Акции протеста из-за отставки Федорова в Киеве. Фото: Суспільне

Аналогичные акции одновременно прошли во Львове, Харькове, Одессе и еще ряде городов. Кроме того, ранее в социальных сетях анонсировали проведение митингов также в Днепре, Запорожье, Ровно, Ивано-Франковске, Черкассах, Полтаве, Хмельницком, Луцке, Черновцах, Тернополе и Виннице.

Акции в поддержку Михаила Федорова во Львове. Фото: Суспільне

Акции против отставки Федорова в Одессе Фото: Суспільне

Протест в Харькове в поддержку Федорова

Инициатором протеста выступил ветеран Дмитрий Козятинский. Накануне он заявил, что увольнение Федорова во время проведения реформ в Министерстве обороны является ошибкой, которая может негативно отразиться на обороноспособности страны. По его словам, замена руководителя ведомства ставит под угрозу дальнейшее реформирование армии.

Общественный порядок во время акции в Киеве обеспечивали несколько десятков стражей порядка, в том числе сотрудники Полиции диалога. На время проведения митингов сообщений о провокациях или нарушении общественного порядка не поступало.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил депутатам фракции "Слуга народа", что не будет вносить кандидатуру Михаила Федорова в новый состав правительства на должность министра обороны. Возглавить оборонное ведомство глава государства предложил действующему министру внутренних дел Игорю Клименко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции военных на отставку Федорова.

Также "Комментарии" писали о первой реакции ЕС на решение Зеленского уволить Федорова из Минобороны.