Планета встановила новий температурний рекорд: який місяць став найспекотнішим в історії

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Серпень 2026 року увійшов у кліматичну історію як найтепліший місяць за весь період глобальних спостережень. Середня температура повітря на планеті досягла 16,96 ° C, перевищивши попередній рекорд, встановлений у липні 2023 року. Такі дані наводить Служба ЄС щодо зміни клімату Copernicus.
Спека у серпні. Фото: з відкритих джерел
Температура в серпні виявилася на 0,85 ° C вище середнього показника за 1991-2020 роки. Ще тривожнішим виглядає порівняння з доіндустріальним періодом: планета була теплішою на 1,65°C.
Це також перший місяць з листопада 2025 року, коли глобальна температура знову перевищила позначку 1,5°C щодо рівня 1850-1900 років.
За її словами, одночасно рекордно високі температури атмосфери та океанів показують, наскільки зміна клімату здатна посилювати екстремальні погодні явища.
Океан також встановив новий максимум. Середня температура поверхні моря в серпні склала 21,07 ° C проти колишнього рекорду 20,98 ° C, зафіксованого в 2023 році.
Особливу увагу кліматологи приділяють тропічній частині Тихого океану, де набирає сили Ель-Ніньо. Copernicus припускає, що найближчими місяцями це явище може стати одним із найпотужніших за всю історію спостережень. Всесвітня метеорологічна організація також оцінює можливість його збереження до лютого як дуже високу.
Ель-Ніньо здатне змінювати погодні умови далеко за межами Тихого океану, провокуючи хвилі спеки, посухи, зливи та повені. Вже зараз від нестачі опадів страждають території Центральної та Східної Європи, а також Франція, Великобританія, Угорщина, Румунія та Сербія.
Генсек ООН Антоніу Гутерреш попередив: світ входить у період підвищеного ризику екстремальної погоди, допоки Ель-Ніньо продовжує посилюватись.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Дуже уважно та обережно: українців застерегли про небезпечний переворот у погоді.