Планета встановила новий температурний рекорд: який місяць став найспекотнішим в історії

Серпень 2026 року увійшов у кліматичну історію як найтепліший місяць за весь період глобальних спостережень. Середня температура повітря на планеті досягла 16,96 ° C, перевищивши попередній рекорд, встановлений у липні 2023 року. Такі дані наводить Служба ЄС щодо зміни клімату Copernicus.

Спека у серпні. Фото: з відкритих джерел

Температура в серпні виявилася на 0,85 ° C вище середнього показника за 1991-2020 роки. Ще тривожнішим виглядає порівняння з доіндустріальним періодом: планета була теплішою на 1,65°C.

Це також перший місяць з листопада 2025 року, коли глобальна температура знову перевищила позначку 1,5°C щодо рівня 1850-1900 років.

"Серпень 2026 став знаменним місяцем у глобальній кліматичній історії", — заявила Саманта Берджесс з Європейського центру середньострокових прогнозів погоди.

За її словами, одночасно рекордно високі температури атмосфери та океанів показують, наскільки зміна клімату здатна посилювати екстремальні погодні явища.

Океан також встановив новий максимум. Середня температура поверхні моря в серпні склала 21,07 ° C проти колишнього рекорду 20,98 ° C, зафіксованого в 2023 році.

Особливу увагу кліматологи приділяють тропічній частині Тихого океану, де набирає сили Ель-Ніньо. Copernicus припускає, що найближчими місяцями це явище може стати одним із найпотужніших за всю історію спостережень. Всесвітня метеорологічна організація також оцінює можливість його збереження до лютого як дуже високу.

Ель-Ніньо здатне змінювати погодні умови далеко за межами Тихого океану, провокуючи хвилі спеки, посухи, зливи та повені. Вже зараз від нестачі опадів страждають території Центральної та Східної Європи, а також Франція, Великобританія, Угорщина, Румунія та Сербія.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш попередив: світ входить у період підвищеного ризику екстремальної погоди, допоки Ель-Ніньо продовжує посилюватись.

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