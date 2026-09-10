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Планета установила новый температурный рекорд: какой месяц стал самым жарким в истории

Глобальная температура впервые с ноября 2025 года снова превысила доиндустриальный порог на 1,5°C

10 сентября 2026, 13:40
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Кравцев Сергей

Август 2026 года вошел в климатическую историю как самый теплый месяц за весь период глобальных наблюдений. Средняя температура воздуха на планете достигла 16,96°C, превысив предыдущий рекорд, установленный в июле 2023 года. Такие данные приводит Служба ЕС по изменению климата Copernicus.

Планета установила новый температурный рекорд: какой месяц стал самым жарким в истории

Жара в августе. Фото: из открытых источников

Температура в августе оказалась на 0,85°C выше среднего показателя за 1991-2020 годы. Еще тревожнее выглядит сравнение с доиндустриальным периодом: планета была теплее на 1,65°C.

Это также первый месяц с ноября 2025 года, когда глобальная температура вновь превысила отметку в 1,5°C относительно уровня 1850-1900 годов.

"Август 2026 года стал знаменательным месяцем в глобальной климатической истории", — заявила Саманта Берджесс из Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. 

По ее словам, одновременно рекордно высокие температуры атмосферы и океанов показывают, насколько изменение климата способно усиливать экстремальные погодные явления.

Океан также установил новый максимум. Средняя температура поверхности моря в августе составила 21,07°C против прежнего рекорда 20,98°C, зафиксированного в 2023 году.

Особое внимание климатологи уделяют тропической части Тихого океана, где набирает силу Эль-Ниньо. Copernicus допускает, что в ближайшие месяцы это явление может стать одним из наиболее мощных за всю историю наблюдений. Всемирная метеорологическая организация также оценивает вероятность его сохранения до февраля как очень высокую.

Эль-Ниньо способно менять погодные условия далеко за пределами Тихого океана, провоцируя волны жары, засухи, ливни и наводнения. Уже сейчас от нехватки осадков страдают территории Центральной и Восточной Европы, а также Франция, Великобритания, Венгрия, Румыния и Сербия.

Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил: мир входит в период повышенного риска экстремальной погоды, пока Эль-Ниньо продолжает усиливаться.

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Источник: https://www.dailymail.com/sciencetech/article-16117147/August-warmest-month-recorded-globally.html?nsmchannel=rss&nscampaign=1490&ito=1490
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