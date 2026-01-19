Планета для обраних: як 1% людства перетворив світ на приватний клуб

Лише один відсоток найбагатших людей планети контролює майже половину всього світового багатства, тоді як половина населення Землі змушена виживати, маючи у своєму розпорядженні лише 0,5% глобальних ресурсів. Про це йдеться в новому звіті міжнародної організації Oxfam, який зафіксував безпрецедентний рівень майнової нерівності.

Найбагатші люди планети. Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, сукупний статок мільярдерів у 2025 році зріс до рекордних 18,3 трильйона доларів. Лише за один рік він збільшився на 2,5 трильйона, а з березня 2020 року – на 81%. Темпи зростання багатства найзаможніших значно випереджають економічний розвиток більшості країн світу.

У Oxfam наводять показовий приклад: Ілон Маск заробляє за чотири секунди стільки, скільки середня людина у світі отримує за рік. Така диспропорція, зазначають експерти, перестала бути просто соціальною проблемою і перетворилася на глобальний виклик.

Правозахисники наголошують, що світ фактично увійшов в "епоху мільярдерів", у якій концентрація фінансових ресурсів означає концентрацію влади. Економічна могутність найбагатших дедалі частіше трансформується у політичний вплив – через лобізм, контроль над медіа та формування правил гри у власних інтересах.

На думку аналітиків, така тенденція підриває демократичні інститути та поглиблює соціальну напругу. Без системних змін у податковій політиці та перерозподілі ресурсів розрив між багатими і бідними лише зростатиме, ставлячи під загрозу стабільність усього світу.

