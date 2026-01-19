Планета для избранных: как 1% человечества превратил мир в частный клуб

Лишь один процент самых богатых людей планеты контролирует почти половину всего мирового богатства, тогда как половина населения Земли вынуждена выживать, располагая только 0,5% глобальных ресурсов. Об этом говорится в новом отчете международной организации Oxfam, зафиксировавшем беспрецедентный уровень имущественного неравенства.

Самые богатые люди планеты. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, совокупное состояние миллиардеров в 2025 году выросло до рекордных 18,3 триллиона долларов. Только за один год он увеличился на 2,5 триллиона, а с марта 2020 года – на 81%. Темпы роста богатства самых богатых значительно опережают экономическое развитие большинства стран мира.

В Oxfam приводят показательный пример: Илон Маск зарабатывает в четыре секунды столько, сколько средний человек в мире получает за год. Такая диспропорция, отмечают эксперты, перестала быть просто социальной проблемой и превратилась в глобальный вызов.

Правозащитники отмечают, что мир фактически вошел в "эпоху миллиардеров", в которой концентрация финансовых ресурсов означает концентрацию власти. Экономическое могущество богатых все чаще трансформируется в политическое влияние – через лоббизм, контроль над медиа и формирование правил игры в собственных интересах.

По мнению аналитиков, такая тенденция подрывает демократические институты и усугубляет социальное напряжение. Без системных изменений в налоговой политике и перераспределении ресурсов разрыв между богатыми и бедными будет только расти, ставя под угрозу стабильность всего мира.

