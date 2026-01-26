logo_ukra

Північ Росії четвертий день у блеауті: що сталося
Північ Росії четвертий день у блеауті: що сталося

Аварія біля Мурманська залишила без світла базу Північного флоту та оголила критичний стан застарілої енергосистеми РФ

26 січня 2026, 11:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Північ Російської Федерації накрив масштабний блекаут. Мурманськ, Североморськ та прилеглі населені пункти вже четвертий день залишаються без стабільного електропостачання через аварію на лініях електропередачі, які не витримали сильних морозів.

Північ Росії четвертий день у блеауті: що сталося

Відключення світла. Фото: із відкритих джерел

Як повідомляє Bloomberg, 23 січня поблизу Мурманська обвалилися п’ять опор ЛЕП. Це спричинило перебої не лише з електрикою, а й із водо- та теплопостачанням у самому Мурманську та сусідньому Североморську — ключовій базі Північного флоту РФ. Ситуація швидко набула масштабів надзвичайної.

Регіональна влада заявила, що на вихідних водопостачання й опалення вдалося майже повністю відновити. Водночас проблеми з електроенергією зберігаються: оператор енергосистеми очікує на доставку нових опор, а суворі погодні умови значно ускладнюють ремонтні роботи.

Інцидент став черговим свідченням критичного зносу енергетичної інфраструктури Росії. Об’єкти, які експлуатуються десятиліттями, дедалі гірше витримують екстремальні погодні умови, що призводить до системних збоїв. Слідчий комітет РФ уже порушив кримінальну справу за підозрою в недбалості, заявивши, що оператор не забезпечив належне обслуговування ЛЕП.

Мурманська область, що межує з Норвегією та Фінляндією, є важливим промисловим регіоном, де працюють "Норильський нікель" та "ФосАгро". Загальна чисельність населення Мурманська і Североморська становить близько 300 тисяч осіб, однак влада не уточнює, скільки з них досі залишаються без електрики.

25 січня губернатор Андрій Чибіс оголосив у Мурманську режим надзвичайної ситуації. Він попередив, що з поверненням людей до роботи та навчання споживання електроенергії може зрости до пікових значень, що загрожує новими аварійними відключеннями.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 26 січня невідомі дрони атакували російський Слов'янськ-на-Кубані. В результаті атаки спалахнуло НПЗ і було атаковано ще одне підприємство.




Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-26/power-blackout-hits-russian-arctic-region-after-aging-grid-fails
