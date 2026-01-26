logo

Север России четвертый день в блеауте: что произошло
НОВОСТИ

Север России четвертый день в блеауте: что произошло

Авария у Мурманска оставила без света базу Северного флота и обнажила критическое состояние устаревшей энергосистемы РФ

26 января 2026, 11:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Север русской Федерации накрыл масштабный блекаут. Мурманск, Североморск и близлежащие населенные пункты уже четвертый день остаются без стабильного электроснабжения из-за аварии на линиях электропередачи, не выдержавших сильные морозы.

Север России четвертый день в блеауте: что произошло

Отключение света. Фото: из открытых источников

Как сообщает Bloomberg, 23 января близ Мурманска обрушились пять опор ЛЭП. Это привело к перебоям не только с электричеством, но и с водо- и теплоснабжением в самом Мурманске и соседнем Североморске — ключевой базе Северного флота РФ. Ситуация быстро приобрела масштабы чрезвычайной.

Региональные власти заявили, что на выходных водоснабжение и отопление удалось почти полностью восстановить. В то же время проблемы с электроэнергией сохраняются: оператор энергосистемы ожидает доставку новых опор, а строгие погодные условия значительно усложняют ремонтные работы.

Инцидент стал очередным свидетельством критического износа энергетической инфраструктуры России. Объекты, эксплуатируемые десятилетиями, все хуже выдерживают экстремальные погодные условия, что приводит к системным сбоям. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по подозрению в халатности, заявив, что оператор не обеспечил должное обслуживание ЛЭП.

Мурманская область, граничащая с Норвегией и Финляндией, является важным промышленным регионом, где работают "Норильский никель" и "ФосАгро". Общая численность населения Мурманская и Североморска составляет около 300 тысяч человек, однако власти не уточняют, сколько из них до сих пор остаются без электричества.

25 января губернатор Андрей Чибис объявил в Мурманске режим чрезвычайной ситуации. Он предупредил, что с возвращением людей к работе и обучению потребление электроэнергии может возрасти до пиковых значений, что чревато новыми аварийными отключениями.

Читайте на портале "Комментарии" — в ночь на 26 января неизвестные дроны атаковали российский Славянск-на-Кубани. В результате атаки вспыхнуло НПЗ и было атаковано еще одно предприятие.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-26/power-blackout-hits-russian-arctic-region-after-aging-grid-fails
