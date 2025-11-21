Південноукраїнська та Хмельницька АЕС вийшли на номінальну потужність – що це змінює для графіків по регіонах

Російські масовані ракетно-дронові удари продовжують тиснути на українську енергосистему. У Міністерстві енергетики пояснюють: під час атак енергетики змушені тимчасово знижувати потужність атомних електростанцій, адже це необхідний превентивний захід безпеки.

Генерація АЕС зростає після ударів – які області можуть відчути полегшення у відключеннях світла

Причини таких дій одразу кілька. Передусім це запобігання аварійним ситуаціям: раптове відключення високовольтних ліній, коли реактори працюють на номіналі, може мати складні технологічні наслідки. Крім того, обстріли по підстанціях "Укренерго" часто пошкоджують мережі, через які АЕС видають потужність в об’єднану енергосистему.

Так сталося і під час масованої атаки 19 листопада — загальна генерація АЕС була вимушено знижена.

Ситуація дещо покращилась вже 20 листопада. Південноукраїнська та Хмельницька атомні станції вийшли на свою номінальну потужність. Частково обмеженою залишається лише Рівненська АЕС — її показники знижено через наслідки попередніх ударів по мережах.

Енергетичні експерти радять не чекати миттєвого покращення 21 листопада, однак прогнозують позитивні зміни ближче до вихідних. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко наголошує: різкої зміни графіків не буде, але завдяки меншому споживанню та ремонту підстанцій ситуація має поступово стабілізуватися.

За його оцінкою, якщо росія утримається від нових атак, наступного тижня середній обсяг відключень може зменшитися з 2,5–4 черг до 1,5–2,5. У регіонах із найбільшим навантаженням — на Київщині та Дніпропетровщині — можливі показники на рівні 1,5–3 черг.

Голова "Укренерго" Віталій Зайченко підтверджує в інтерв'ю РБК-Україна, що енергетики працюють цілодобово, відновлюють пошкоджені мережі та роблять усе можливе, щоб мінімізувати обсяги відключень або повністю їх скасувати, щойно це стане технічно можливим.

До того ж портал "Коментрарі" інформує, чому в Харкові не вимикають світло, а в області діють відключення.