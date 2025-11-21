Южноукраинская и Хмельницкая АЭС вышли на номинальную мощность – что это меняет для графиков по регионам

Российские массированные ракетно-дроновые удары продолжают давить на украинскую энергосистему. В Министерстве энергетики объясняют : во время атак энергетики вынуждены временно снижать мощность атомных электростанций, ведь это необходимая превентивная мера безопасности.

Генерация АЭС растет после ударов – какие области могут ощутить облегчение в отключениях света

Причин таких действий сразу несколько. Прежде всего, это предотвращение аварийных ситуаций: внезапное отключение высоковольтных линий, когда реакторы работают на номинале, может иметь сложные технологические последствия. Кроме того, обстрелы по подстанциям Укрэнерго часто повреждают сети, через которые АЭС выдают мощность в объединенную энергосистему.

Так произошло и во время массированной атаки 19 ноября — всеобщая генерация АЭС была вынужденно снижена.

Ситуация несколько улучшилась уже 20 ноября. Южноукраинская и Хмельницкая атомные станции вышли на свою номинальную мощность. Частично ограниченной остается только Ровенская АЭС — ее показатели снижены из-за последствий предыдущих ударов по сетям.

Энергетические эксперты советуют не ждать мгновенного улучшения 21 ноября, однако прогнозируют позитивные изменения поближе к выходным. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает : резкой смены графиков не будет, но благодаря меньшему потреблению и ремонту подстанций ситуация должна постепенно стабилизироваться.

По его оценке, если Россия воздержится от новых атак, на следующей неделе средний объем отключений может уменьшиться с 2,5-4 очередей до 1,5-2,5. В регионах с наибольшей нагрузкой — в Киевской и Днепропетровщине — возможны показатели на уровне 1,5-3 очередей.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко подтверждает в интервью РБК-Украина, что энергетики работают круглосуточно, восстанавливают поврежденные сети и делают все возможное, чтобы минимизировать объемы отключений или полностью отменить их, как только это станет технически возможным.

