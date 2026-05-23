Після війни на Україну може чекати новий удар: демограф попередила про назріваючу проблему

Навіть після завершення війни Україна ризикує зіткнутися з новою масштабною демографічною кризою. Йдеться не лише про низьку народжуваність чи наслідки міграції, а й про можливий масовий виїзд чоловіків за кордон після скасування військового стану. Про це попередила директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в інтерв'ю "Новини.LIVE".

За її словами, після відкриття кордонів багато українських сімей можуть ухвалити рішення возз'єднатися не в Україні, а в країнах Європи, де за роки війни вже встигли облаштувати життя. Йдеться насамперед про жінок та дітей, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Лібанова зазначає, що ключовим фактором стане рівень життя після війни. Якщо Україна не зможе забезпечити громадян стабільною роботою, гідними зарплатами та доступним житлом, багато родин остаточно оберуть еміграцію.

Особливу тривогу викликає те, що за кордоном українці вже здобули соціальні зв'язки, житло, освіту для дітей та можливості працевлаштування. У таких умовах чоловіки після завершення мобілізаційних обмежень можуть почати масово виїжджати до своїх родин.

За словами демографа, подібний сценарій здатний стати серйозним ударом для економіки та ринку праці України. Країна ризикує втратити значну частину працездатного населення саме в той момент, коли буде потрібно масштабне відновлення інфраструктури та економіки.

Експерти попереджають: без чіткої державної стратегії повернення громадян післявоєнна Україна може зіткнутися не лише з руйнуваннями, а й із хронічною нестачею людей для відновлення країни.

