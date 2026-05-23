Главная Новости Общество события После войны Украину может ждать новый удар: демограф предупредила о назревающей проблеме
commentss НОВОСТИ Все новости

После войны Украину может ждать новый удар: демограф предупредила о назревающей проблеме

Демографы предупреждают о скрытой угрозе для будущего Украины - семьи могут окончательно закрепиться за границей

23 мая 2026, 09:20
Кравцев Сергей

Даже после завершения войны Украина рискует столкнуться с новым масштабным демографическим кризисом. Речь идет не только о низкой рождаемости или последствиях миграции, но и о возможном массовом выезде мужчин за границу после отмены военного положения. Об этом предупредила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в интервью Новини.LIVE.

Выезд мужчин за границу. Фото: из открытых источников

По ее словам, после открытия границ многие украинские семьи могут принять решение воссоединиться не в Украине, а в странах Европы, где за годы войны уже успели обустроить жизнь. Речь идет прежде всего о женщинах и детях, которые выехали за рубеж после начала полномасштабного вторжения России.

Либанова отмечает, что ключевым фактором станет уровень жизни после войны. Если Украина не сможет обеспечить граждан стабильной работой, достойными зарплатами и доступным жильем, многие семьи окончательно выберут эмиграцию.

Особую тревогу вызывает то, что за рубежом украинцы уже получили социальные связи, жилье, образование для детей и возможности трудоустройства. В таких условиях мужчины после завершения мобилизационных ограничений могут начать массово выезжать к своим семьям.

По словам демографа, подобный сценарий способен стать серьезным ударом для экономики и рынка труда Украины. Страна рискует потерять значительную часть трудоспособного населения именно в тот момент, когда потребуется масштабное восстановление инфраструктуры и экономики.

Эксперты предупреждают: без четкой государственной стратегии возвращения граждан послевоенная Украина может столкнуться не только с разрушениями, но и с хронической нехваткой людей для восстановления страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — сколько украинцев живет за чертой бедности: демограф назвала точные цифры.




Источник: https://t.me/novynylive/199098
