Після кількарічної паузи: Китай запускає поїзд до Північної Кореї

Китай відновлює поїзд Пекін – Пхеньян після пандемічної перерви

Згідно з інформацією китайської залізничної адміністрації, перший поїзд після тривалої перерви має вирушити вже найближчими днями.

Коли відправиться перший рейс

Перший потяг за маршрутом Пекін – Пхеньян заплановано на четвер. Поїзд із номером K27 має прибути до столиці Північної Кореї в п’ятницю о 18:07 за місцевим часом.

Подорож між двома столицями триватиме приблизно 24 години і 41 хвилину.

Маршрут проходить уздовж узбережжя Бохайського моря і включає зупинку в китайському прикордонному місті Даньдун, яке традиційно є ключовим пунктом сполучення між двома країнами.

Що говорять у Китаї

Представник Міністерства закордонних справ Китаю заявив, що Пекін і Пхеньян залишаються “дружніми сусідами”, а відновлення залізничного сполучення має сприяти розвитку контактів між громадянами двох держав.

За його словами, відновлення рейсів дозволить активізувати міждержавну взаємодію, а також створить більш зручні умови для переміщення людей між країнами.

Китайська сторона також розраховує, що транспортне сполучення допоможе зміцнити економічне, культурне та гуманітарне співробітництво.

Чому поїзди перестали курсувати

Пасажирські поїзди між Китаєм і Північною Кореєю були зупинені у 2020 році, коли через пандемію COVID-19 запровадили жорсткі обмеження на міжнародні перевезення.

Північна Корея тоді фактично закрила свої кордони, і більшість транспортних маршрутів, включно із залізничними, припинили роботу.

Тепер Пекін поступово відновлює транскордонну інфраструктуру та транспортні зв’язки.

Як працюватиме новий маршрут

За даними китайської залізничної адміністрації, поїзд Пекін – Пхеньян курсуватиме чотири рази на тиждень.

Рейси планують виконувати щопонеділка, щосереди, щочетверга та щосуботи в обох напрямках.

Крім цього, окремий маршрут Даньдун – Пхеньян працюватиме щодня.

Що відомо про квитки

За інформацією туристичних агентств, квитки на перший рейс були доступні переважно для пасажирів із діловими візами.

Місця на поїзд, який вирушить найближчого четверга, вже розкуплені. Водночас квитки на рейс 18 березня ще залишаються у продажу.

Китайське державне інформаційне агентство Сіньхуа повідомило, що запуск маршруту має сприяти розвитку транскордонних поїздок, економічного співробітництва та культурного обміну між країнами.

Північна Корея залишається закритою для туризму

Попри відновлення залізничного маршруту, Північна Корея досі залишається однією з найбільш закритих країн для міжнародного туризму.

За даними туристичних компаній, іноземців допускають лише в окремих випадках і здебільшого за спеціальними домовленостями.

Іноді такі поїздки організовують для невеликих туристичних груп, зокрема з Росії.

Відновлення залізничного сполучення між Пекіном і Пхеньяном може стати першим кроком до поступового розширення транспортних контактів між двома країнами після тривалих пандемічних обмежень.

