После нескольких лет паузы: Китай запускает поезд в Северную Корею

Китай планирует восстановить пассажирское железнодорожное сообщение с Северной Кореей, прекращенное несколько лет назад. Речь идет о международном маршруте между Пекином и Пхеньяном, долго не работавшим из-за пандемических ограничений.

Китай возобновляет поезд Пекин – Пхеньян после пандемического перерыва

Как передают " Комментарии " , об этом пишет Reuters . Согласно информации китайской железнодорожной администрации, первый поезд после длительного перерыва должен отправиться уже в ближайшие дни.

Когда отправится первый рейс

Первый поезд по маршруту Пекин – Пхеньян запланирован на четверг. Поезд с номером K27 должен прибыть в столицу Северной Кореи в пятницу в 18:07 по местному времени .

Путешествие между двумя столицами будет длиться примерно 24 часа и 41 минуту .

Маршрут проходит вдоль побережья Бохайского моря и включает остановку в китайском приграничном городе Даньдун , традиционно являющемся ключевым пунктом сообщения между двумя странами.

Что говорят в Китае

Представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что Пекин и Пхеньян остаются "дружественными соседями" , а восстановление железнодорожного сообщения должно способствовать развитию контактов между гражданами двух государств.

По его словам, возобновление рейсов позволит активизировать межгосударственное взаимодействие, а также создаст более удобные условия для перемещения людей между странами.

Китайская сторона также рассчитывает, что транспортное сообщение поможет укрепить экономическое, культурное и гуманитарное сотрудничество .

Почему поезда перестали курсировать

Пассажирские поезда между Китаем и Северной Кореей были остановлены в 2020 году , когда из-за пандемии COVID-19 были введены жесткие ограничения на международные перевозки.

Северная Корея тогда фактически закрыла свои границы, и большинство транспортных маршрутов, включая железнодорожные, прекратили работу.

Теперь Пекин постепенно восстанавливает трансграничную инфраструктуру и транспортные связи.

Как будет работать новый маршрут

По данным китайской железнодорожной администрации, поезд Пекин-Пхеньян будет курсировать четыре раза в неделю.

Рейсы планируют выполнять по понедельникам, средам, четвергам и субботам в обоих направлениях.

Кроме того, отдельный маршрут Даньдун – Пхеньян будет работать каждый день.

Что известно о билетах

По информации туристических агентств, билеты на первый рейс были доступны преимущественно для пассажиров с деловыми визами .

Места на поезд, который отправится в ближайший четверг, уже раскуплены. В то же время, билеты на рейс 18 марта еще остаются в продаже.

Китайское государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что запуск маршрута должен способствовать развитию трансграничных поездок, экономическому сотрудничеству и культурному обмену между странами.

Северная Корея остается закрытой для туризма

Несмотря на восстановление железнодорожного маршрута, Северная Корея по-прежнему остается одной из наиболее закрытых стран для международного туризма.

По данным туристических компаний, иностранцев допускают только в редких случаях и в основном по специальным договоренностям.

Иногда такие поездки организуют для небольших туристических групп , в том числе из России.

Возобновление железнодорожного сообщения между Пекином и Пхеньяном может стать первым шагом к постепенному расширению транспортных контактов между двумя странами после длительных пандемических ограничений.

