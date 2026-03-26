Головна Новини Суспільство події Після Другої світової вперше: куди Японія терміново відправляє військових
Після Другої світової вперше: куди Японія терміново відправляє військових

Після 1945 року Японія вперше знову матиме бойові війська на філіппінській землі

26 березня 2026, 10:50
Автор:
Кравцев Сергей

Наступного місяця Японія вперше з часів Другої світової війни направить свої сухопутні сили на Філіппіни для участі у військових навчаннях. Йдеться про принципову зміну ролі Токіо в регіональній безпеці – від спостерігача до повноцінного учасника бойових тренувань.

Після Другої світової вперше: куди Японія терміново відправляє військових

Військові Японії. Фото: із відкритих джерел

Як повідомляє Bloomberg, близько 300 військовослужбовців Наземних сил самооборони Японії приєднаються до щорічних навчань "Салакниб", які проводяться спільно з армією Філіппін та США. За словами представника філіппінської армії Луї Дема-ала, це перший випадок, коли японські військові будуть задіяні у маневрах такого рівня.

До навчань також приєднається Австралія, що наголошує на розширенні військово-політичного співробітництва в регіоні. Раніше Японія обмежувалася роллю спостерігача або логістичної підтримки, проте тепер йдеться про повноцінну підготовку наземних бойових дій.

Начальник збройних сил Філіппін Ромео Браунер-молодший наголосив на символічності події: після 1945 року японські військові вперше знову опиняться на філіппінській землі, але вже як союзники. За його словами, країни, які колись перебували по різні боки фронту, тепер діють у рамках спільного стратегічного партнерства.

Рішення про розширення участі Японії стало можливим після набуття чинності угоди про взаємний доступ між Токіо та Манілою, підписаної минулого року. Документ спрощує розміщення військ і проведення спільних операцій, відкриваючи нову сторінку в оборонному співробітництві країн на тлі напруженості, що зростає в регіоні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Японії з'явилися перші фотографії нового літака радіоелектронної боротьби EC-2 SOJ (Stand-Off Jammer), створеного компанією Kawasaki Heavy Industries для самооборони Японії. Незвичайний вид машини відразу привернув увагу авіаційних експертів та ентузіастів, а деякі оглядачі назвали його "найпотворнішим військовим літаком у світі".



Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-26/japan-to-join-army-drills-on-philippine-soil-in-first-since-wwii
