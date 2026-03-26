После Второй мировой впервые: куда Япония срочно отправляет военных

После 1945 года Япония впервые снова будет иметь боевые войска на филиппинской земле

26 марта 2026, 10:50
Кравцев Сергей

В следующем месяце Япония впервые со времён Второй мировой войны направит свои сухопутные силы на Филиппины для участия в военных учениях. Речь идёт о принципиальном изменении роли Токио в региональной безопасности – от наблюдателя к полноценному участнику боевых тренировок.

Военные Японии.

Как сообщает Bloomberg, около 300 военнослужащих Наземных сил самообороны Японии присоединятся к ежегодным учениям "Салакниб", которые проводятся совместно с армией Филиппин и США. По словам представителя филиппинской армии Луи Дема-ала, это первый случай, когда японские военные будут задействованы в манёврах такого уровня.

К учениям также присоединится Австралия, что подчёркивает расширение военно-политического сотрудничества в регионе. Ранее Япония ограничивалась ролью наблюдателя или логистической поддержки, однако теперь речь идёт о полноценной подготовке наземных боевых действий.

Начальник вооружённых сил Филиппин Ромео Браунер-младший отметил символичность события: после 1945 года японские военные впервые вновь окажутся на филиппинской земле, но уже как союзники. По его словам, страны, некогда находившиеся по разные стороны фронта, теперь действуют в рамках общего стратегического партнёрства.

Решение о расширении участия Японии стало возможным после вступления в силу соглашения о взаимном доступе между Токио и Манилой, подписанного в прошлом году. Документ упрощает размещение войск и проведение совместных операций, открывая новую страницу в оборонном сотрудничестве стран на фоне растущей напряжённости в регионе.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Японии появились первые фотографии нового самолета радиоэлектронной борьбы EC-2 SOJ (Stand-Off Jammer), созданного компанией Kawasaki Heavy Industries для сил самообороны Японии. Необычный вид машины сразу привлек внимание авиационных экспертов и энтузиастов, а некоторые обозреватели назвали его "самым уродливым военным самолетом в мире".



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-26/japan-to-join-army-drills-on-philippine-soil-in-first-since-wwii
