Після цієї заяви Трампа ще більше запитань до Зеленського: що відбувається у війні

Президент США Трамп в черговий раз заявив, що українські удари по російських НПЗ впливають на ціни на дизель у світі. Акцентується, що зростання цін відбувається не через війну у Перській затоці, а через удари по російських НПЗ. Проте відверто дивує не тільки те, що ці заяви лунають, а й те, що спростування з боку України відсутнє. Про це розповів екс-нардеп, громадський активіст Борислав Береза.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"І це шкодить підтримці України у США. Хоча хто це має спростувати? Посол України у США? Так Зеленський вже декілька місяців не призначає посла. Стефанішину звільнили з посади 3 серпня, але вже жовтень і досі немає посла в країні нашого стратегічного партнера. До речі, діпстрайків вже декілька днів немає не лише по російських НПЗ, а по жодних інших об’єктах. Навіть по складах Wildberries та Ozon немає ударів. Чи я помиляюся? А по Києву, Одесі, Сумам та по Харківщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині рашисти били навіть цієї ночі. Чи це така нова тактика від Зеленського? Запитань все більше", – зазначив екс-парламентар.

Береза зазначає, повертаючись до заяви Трампа варто сказати, що президент США сказав, що проблема нібито пов’язана не стільки з ситуацією на Близькому Сході, скільки з перебоями в роботі російських нафтопереробних заводів.

"Російські нафтопереробні заводи, які виробляють дизельне пальне, виводять з ладу з досить тривожною швидкістю. Якби цього не відбувалося, у нас не було б проблем із дизельним пальним. Те, що відбувається між Росією та Україною, стало найбільшою проблемою для ринку дизельного пального", – зазначив глава Білого дому

Також видання "Коментарі" повідомляло – за словами Трампа, саме атаки на російську нафтопереробну інфраструктуру стали одним із ключових факторів нинішніх проблем на ринку. Він також припустив, що без ударів на російські енергетичні об'єкти ситуація з дизельним паливом могла б складатися інакше.

"Те, що відбувається між Росією та Україною, стало найбільшою проблемою для ринку дизельного палива", — наголосив Дональд Трамп.



